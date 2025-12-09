花蓮大理石廠深夜大火延燒200坪！員工及時逃生無人傷亡

花蓮市美工七街一處大理石工廠昨深夜突發大火，所幸員工及時逃出無人傷亡。 圖：花蓮消防局特搜大隊提供

[Newtalk新聞] 花蓮市美工七街一處大理石工廠昨日深夜驚傳火警，現場火舌竄出、濃煙直衝夜空，花蓮縣消防局出動16車、52名人力搶救，所幸工廠員工第一時間逃出無人傷亡，廠房鄰近花蓮航空站，深夜沒有航班，空中交通並未因火警濃煙而受到影響。

花蓮縣消防局昨日深夜近11時獲報，美工七街一間鐵皮屋大理石工廠起火，廠房結構以鐵皮為主，廠房占地約800坪，火勢猛烈並不斷傳出爆裂聲，火警現場靠近花蓮航空站，所幸深夜已經沒有航班，並未因濃煙影響航班交通。

消防局出動16車、52名人力搶救，約1小時內成功壓制主要火勢，現場仍有多處鐵皮與堆放物燜燒，直到今日凌晨2時左右才完全熄滅，並逐步確認現場安全，燃燒面積估計約150至200坪。

花蓮縣消防局指出，所幸火勢初期員工便已及時逃出，現場無人受困，工廠內部除了大理石加工作業區，也包含部分辦公與寢室空間，目前起火原因仍由火調人員勘驗釐清。

