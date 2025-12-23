花蓮大馬路驚見「鴕鳥狂奔」競速小客車！網笑瘋：誰的史詩坐騎掉了

花蓮出現鴕鳥在公路狂奔的畫面，引發網友熱議。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 花蓮縣玉里鎮昨日出現一隻鴕鳥在馬路上狂奔，不僅闖紅燈還和小客車競速，民眾隨即拍影片PO上社群平台引發網友熱議「誰購買＋9史詩級的坐騎逃跑了」，花蓮縣警察局玉里分局依道路交通管理處罰條例對黃姓飼主依法舉發。

民眾拍下鴕鳥在花蓮街頭狂奔的影片，網友紛紛留言「跑起來的認真模樣像是有個目的地」、「牠不用理科技執法了耶」、「5K路跑組不小心跑錯地方」、「本座騎不含煞車系統」、「牠還知道不能逆向行駛」。

花蓮縣警察局玉里分局執行網路巡邏勤務發現影片，循線找到玉里30歲的黃姓、曾姓飼主，平常養在大禹里酸酐37號對面工寮，昨日疑似受到驚嚇跑到路上，接著一路闖紅燈，經工廠業者聯繫飼主後才抓回工寮。

警方調查後依道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者，處飼主或行為人300元以上600元以下罰鍰。

警方當場告誡飼主務必妥善管理及看顧所飼養動物，避免再次發生動物闖入道路影響交通安全之情形。警方也將持續透過巡邏與網路巡查機制，即時掌握各類影響交通及治安之狀況，守護用路人安全。

