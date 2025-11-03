花蓮天災不斷! 觀光人潮減半 鋼管紅茶一天僅賣4.5杯

生活中心／趙永博 花蓮報導

花蓮這兩年經歷0403大地震、颱風和光復水災，天災不斷，嚴重影響當地觀光消費。過去最熱鬧的金三角商圈，已經看不到知名店家大排長龍的景象，還有許多店面要出租。經營50年的鋼管紅茶店，一整天只賣4、5杯飲料，讓90歲的老老闆相當無奈。

鋼管紅茶老闆vs.記者：「10點多了，只有一杯。只有我買的一杯？對啊。」

開業50年的花蓮鋼管紅茶，90歲老老闆坐在店裡發呆，3小時只賣出一杯紅茶，幾乎沒客人上門。以前一天賣到上千杯，使用招牌的鋼管冰鎮和裝杯，現在賣的量太少，早就不用了，只能當裝飾。

鋼管紅茶老闆：「我放下去要賣給誰，現在賣一杯明天又賣一杯，這個要電耶！花蓮的西門町變成跟墓地一樣，（賣）4杯、5杯，100塊、200塊也好。」

疫情過後，台灣人瘋出國。加上去年花蓮0403地震、今年光復水災，天災不斷，觀光客銳減。紅茶店附近有名的公正包子搬家後，又少了許多過路客。





蒸籠冒出陣陣熱氣，熱呼呼包子裝袋，花蓮有名的公正包子，4、5位民眾在門口點餐，現場也有內用客人，但已經看不到，以往的排隊人潮。

遊客：「有啦，可是人少了一半啦。」

公正包子業者黃隆恩：「地震後剛開始有點差，水災的部分，也是剛開始的時候有受到影響，鏟子超人救災，然後有帶動一些觀光經濟。」

實際走訪，有花蓮西門町之稱的金三角商圈，冷冷冷清。不論是中正路、中山路、中華路，短短200公尺，至少有10間店面待租，到處都是招租紅布條。





花蓮民宿業者廖麥渴：「超誇張的，沒有車耶。」

排骨麵沒開門，最有名的滷味店也沒人，十月底光復節連假，花蓮的街上空蕩蕩。

花蓮民宿業者廖麥渴：「（公正包子）買了就可以馬上拿，以前大概都要排3040分鐘，因為沒路可走，其實一路下來，你沒有把自己推銷出去，真的太難了就是在苦撐。」

民宿老闆努力經營自媒體，拍影片介紹花蓮觀光美食，希望能吸引多點人到當地消費，振興經濟。





