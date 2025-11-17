花蓮天災重創觀光經濟、綠營議員盼「加碼普發現金」 徐榛蔚這麼說

花蓮縣議員胡仁順希望徐榛蔚能響應中央普發一萬效應下，比照其他縣市加碼發現金或振興錈券。 圖：翻攝自胡仁順臉書

[Newtalk新聞] 花蓮縣這幾年面臨諸多重大天災，民進黨花蓮縣議員胡仁順今（17）日質詢花蓮縣長徐榛蔚時表示，受天災影響，花蓮已從「觀光大縣」變成「關光大縣」，而在花蓮縣府能妥善執行高額總預算，帶來實質經濟成長前，希望徐榛蔚能響應中央普發一萬效應下，比照其他縣市加碼發現金或振興券。對此，徐榛蔚對此不置可否，迂迴避談頻把責任推給中央，說要有法源依據。

胡仁順表示，近十年來，花蓮線總預算從近 200 億元，成長到今年 325 億元，而明年《財政收支劃分法》新增的預算應可破 400 億。然而，根據縣府公務體系量能，可能無法妥善運用明年度因《財劃法》增加預算，加上重大災害工程執行率不到 4 成，認為與其這樣，不如將多出的預算比照去年發放振興券，普發現金或振興券給每一位縣民促進縣內經濟。

胡仁順還提到，花蓮這幾年天災不斷，觀光產業雪崩式下滑，各行各業百廢待舉，已經從觀光大縣變成「關光」大限，短期內要透過大量補助救觀光也很難實現，加上縣府明年度增加社福政策也無法讓各行各業受益，各種補助只能限定族群，凸顯出預算總是放錯地方，因此希望在花蓮縣府工程能量、人力還未補足前，比照花蓮去年才發過的振興券，或其跟進他縣市一樣普發現金。

針對胡仁順質詢，徐榛蔚語帶保留表示，不論普發現金或是消費券，都是要有法源依據，這次中央普法現金係因《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，才能把超徵的稅收還稅於民，繁榮全國的經濟，強調「有法律案後才有預算案」。

至於新增預算，徐榛蔚表示，《財劃法》通過後，花蓮雖增加 148 億，但會直接被扣掉一般性補助跟計畫性共約 102 億，所以剩 40 幾億，這些經費將用在增加基礎建設或其他政策。

