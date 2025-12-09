花蓮天王星大樓地震倒塌釀一死 檢方起訴建商請求從重量刑

發生在去年4月的花蓮0403強震，造成花蓮市天王星大樓嚴重傾斜倒塌，大樓住戶康老師不幸罹難，災後全棟已拆除。檢方認定天王星大樓有結構計算、設計及承造等缺失，營造公司陳姓負責人未見悔意，依涉犯刑法過失致死罪嫌起訴，並請求院方對被告從重量刑。

發生在2024年4月3日的花蓮0403強震，造成花蓮市天王星大樓（中）嚴重傾斜倒塌，大樓住戶康老師不幸罹難。（中央社資料照）

花蓮地方檢察署偵結天王星大樓倒塌致康姓女子死亡案件起訴被告陳男，主因天王星大樓有結構計算、設計及承造等缺失，造成1樓柱先被破壞，又因建築物抗震能力不足向南傾斜倒塌，致住戶康女在大樓1樓處遭土石壓砸壓迫胸部，造成創傷性窒息死亡。

廣告 廣告

起訴書指出，陳男於民國73年間擇定花蓮市北濱段一塊土地，興建地下一層、地上九層建築物，取名「天王星大樓」，依當時建築法須檢附《地質鑽探報告書》及《結構計算書》，因此委由曹姓建築師簽證擔任天王星大樓建案的設計人、監造人，並委由陳姓土木技師進行結構計算，再由曹姓建築師在結構計算書上簽證。

《結構計算書》採用的靜載重低估34.2%，水平地震橫力也少算28.4%，另經比對建築圖說，《結構計算書》中計算所採得一樓高度3.6公尺，與建築圖說4.5公尺不符，直接造成一樓梁、柱配筋不足；完成的建築物柱兩端箍筋間距偏大（圖說為10公分，施作成15公分）及主筋搭接長度不足約30%，使鋼筋強度僅能發揮70%。

花蓮地方檢察署指出，陳姓營造公司負責人、謝姓經理、曹姓建築師和陳姓土木技師都有嚴重疏失，而謝姓經理、陳姓土木技師兩人已過世，曹則另行通緝。

檢方認為陳姓被告為公司負責人，輕忽、怠慢管理公司建築業務，導致建物有施工上重大瑕疵，也造成施工時，原可監督把關建物安全的機制遭架空，造成被害人死亡、及數以百計住戶無家可歸，且於犯後矢口否認犯行，將責任推諉早已死亡的公司謝姓經理等人，未見悔意，請對被告從重量刑。

（責任主編：莊儱宇）