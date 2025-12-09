花蓮天王星大樓強震倒塌釀1死 檢方起訴建商請求重判

去年4月3日花蓮發生規模7.2強震，造成天王星大樓倒塌，住戶康姓女老師不幸罹難。花蓮地檢署今日偵結天王星大樓倒塌致死案件，依《刑法》第276條過失致死罪，起訴被告營造公司陳姓負責人。

起訴書指出，陳姓負責人與現已死亡的謝姓經理，於1984年興建地下1層、地上9層的天王星大樓，有出具結構計算書，並由曹姓建築師簽證。

檢方發現，天王星大樓的結構計算書未遵守建築技術規則，採用的靜載重低估34.2％，水平地震橫力少算28.4％；另經比對建築圖說，計算書中的一樓高度也少算 0.9公尺，造成1樓梁、柱配筋不足。

同時曹姓建築師也未注意相關規定與分析，直接簽證，導致結構計算書有明顯錯誤。

檢方指出，陳姓負責人因疏忽未注意，導致天王星大樓建築物柱兩端箍筋間距偏大，主筋搭接長度不足約30％，鋼筋強度僅能發揮70％，降低結構強度與耐震能力，有影響建築結構安全施工錯誤之過失。

檢方認為，陳姓負責人因輕忽、怠慢管理，導致建物施工出現重大瑕疵，造成1人死亡及數百人無家可歸，且事後否認犯行，還將責任推諉給已死亡的建案參與人，未見悔意，因此請求法院從重量刑。



