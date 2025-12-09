花蓮天王星「軟腳樓」倒塌壓死女住戶 鋼筋強度僅7成！惡建商起訴

0403花蓮天王星「軟腳樓」倒塌釀一死案，建商負責人過失致死罪起訴。資料照片

花蓮天王星大樓去年4月因強震倒塌，造成住戶康姓女子死亡，花蓮地檢署歷經一年多調查後今天偵查終結，認定天王星大樓於1984年間興建時，從結構計算、設計到實際施工皆存在重大且明顯的缺失，導致建築物去年4月3日遭遇地震時因抗震能力不足傾倒釀成住戶康姓女子死亡，今依過失致死罪嫌起訴陳姓建商，另涉案曹姓建築師未到案遭通緝。

天王星大樓位在花蓮市區精華地段，臨近東大門夜市，去年4月3日因發生強震，整棟大樓震斜場面駭人，歷經近半個月才順利拆除整棟危樓。花蓮地檢署指出，陳姓建商身為營造公司負責人，卻輕忽、怠慢管理建築業務，導致大樓設計施工均出現重大瑕疵，完全喪失原本應有的建物安全把關機制，不僅大樓倒塌造成被害人死亡，更讓數百名住戶無家可歸。檢方痛批，陳男犯後矢口否認犯行，將責任推諉給早已死亡的公司謝姓經理等人，顯見毫無悔意，請求法院從重量刑，以示懲儆。

檢方查出，天王星大樓為地下1層、地上9層的供公眾使用建築物，當時陳姓建商委託曹姓建築師擔任設計及監造人，並由陳姓土木技師（已死亡，另為不起訴處分）進行結構計算。不料，陳姓土木技師在製作結構計算書時出現多項離譜錯誤，包括靜載重低估34.2％（達1189噸），水平地震橫力亦少算28.4％（達127噸），計算書中所採的一樓高度（3.6m）與建築圖說（4.5m）也不符，直接導致一樓樑、柱配筋不足，成為軟腳樓。

此外，曹姓建築師對於土木技師明顯錯誤的結構計算書，竟未依規定詳細查核，逕自在計算書上簽證，也是導致大樓倒塌致災的原因之一。

起訴指出，除了設計計算的錯誤外，陳姓建商身為公司負責人，應知營造屬專業工程本應注意監督員工及包商依照核定圖說施工，並到場勘驗查核，但卻疏未注意，導致施工完成的天王星大樓在竣工前就發生多項施工錯誤，進一步影響結構安全。主要缺失包括：建築物柱兩端箍筋間距偏大（圖說要求10cm，實際施作成15cm），以及主筋搭接長度不足約30％，造成鋼筋強度僅能發揮70％，嚴重降低了建築結構強度暨耐震能力。



