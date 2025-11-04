花蓮太平洋公園成人體健區及步道整修 年底啟用
花蓮縣政府持續提升城市公共設施品質，打造宜居友善的生活環境。四日縣長徐榛蔚偕同建設處、施工廠商等人，前往太平洋公園會勘新建設施設備、橋梁工程及周邊步道整修進度與品質，關心工程執行狀況與使用安全，並宣告預計於今年底全新啟用，提供鄉親更完善的休閒品質。
縣長徐榛蔚先聽取施工單位簡報，並逐一檢視各項工程內容，針對「太平洋公園新建成人體健設施設備、周邊步道整修暨陽光電城周邊設施坡道改善工程」增設各式成人體健設施、改善木棧道、地坪鋪面及設施坡道等部分給予建議，自一一三年十一月十二日開工，所需經費約五六○○萬元，目前已完工。徐縣長亦同步會勘「太平洋公園○四○三震災復建工程」，主要施作項目包含新建一座鋼管人行橋樑、預立版樁打設、鋪面與坡道整建、照明設施更新等，自一一四年五月二日開工，該工程即將完工。
太平洋公園南濱工區增設複合式及傳統式之成人體建設施，以完善園區整體設施服務年齡層，加上相關基礎設施的修繕完工，提升使用多元性，經徐縣長此行視查施工細節品質後提供修整建議，兩案預計於年底共同啟用，提升公園多元使用機能與年齡友善環境。
