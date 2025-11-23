花蓮太平洋溫泉季啟動 縣府邀鏟子超人旅遊泡湯

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮太平洋溫泉季開幕，昨晚舉辦池畔音樂會，宣告瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」年度療癒盛事啟動；縣府觀光處廣邀「鏟子超人」到花蓮多住幾晚，盼以旅遊繼續支持花蓮。

花蓮縣政府觀光處長余明勲致詞時表示，花蓮瑞穗「英雄泉」與玉里安通「美人湯」不僅是花東縱谷最明亮珍珠，更象徵花蓮具備勇氣與溫柔、力量與療癒，張開雙手歡迎旅人與鄉親泡好湯，找回自我與能量。

余明勲廣邀全國鏟子超人們回到花蓮多住幾晚，縣府也將提供限量溫泉券讓超人們能在瑞穗、安通溫泉區泡好湯，希望大家用旅遊繼續支持花蓮，花蓮將用溫泉的暖回敬全國民眾的「暖」。

花蓮縣政府表示，由溫泉串起的療癒旅程，瑞穗的英雄泉與安通的美人湯共譜縱谷生命故事；期待透過「2025花蓮太平洋溫泉季」，邀請更多旅人走進瑞穗與安通，在山海之間感受療癒與重生，讓希望與愛於縱谷間蔓延。

出席活動的地方民代指出，光復水災發生後，花蓮旅宿業者第一時間提供住宿及物資給受到影響的民眾，讓大家能夠度過立即面臨到的難關；災害過後，花蓮的旅宿業更需要全國民眾支持。

瑞穗溫泉觀光產業協會理事長林芊苗及安通溫泉觀光協會理事長程文鎰表示，業者們都已做好準備，歡迎更多旅客走進花蓮。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐強調，業者們將彙整更多住宿及泡湯優惠方案，歡迎鏟子超人與國內外旅客再次走進花蓮，為地方帶來力量，為產業帶來希望，更能親身感受花蓮的美好。

觀光處也安排溫泉專車與週末免費接駁車，相關資訊可上花蓮觀光資訊網（https://reurl.cc/6b06A5），或電洽（03）8533231查詢。（編輯：陳仁華）1141123