花蓮太平洋溫泉季啟動 英雄泉美人湯譜縱谷之美
花蓮縣政府於29日宣布正式啟動「2025花蓮太平洋溫泉季」，活動將於11月22日至12月21日，在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」兩大百年溫泉為核心，結合縣府「繁花盛開」IP意象，打造融合文化與療癒的觀光品牌，開啟花蓮大健康旅遊的新篇章。
瑞穗與安通溫泉均擁有百年歷史與豐富文化故事，象徵花蓮人堅毅與重生力量的兩座溫泉，讓泡湯除了放鬆更是結合自然共生、療癒身心的體驗。延續縣府「繁花盛開計畫」的品牌能量，溫泉季持續以「英雄泉 × 美人湯」為形象主軸，結合在地故事、美學設計與慢活旅程，推動花蓮成為亞洲具代表性的溫泉療癒目的地，展現花蓮觀光的韌性與溫度。
2025花蓮太平洋溫泉季活動期間，將於瑞穗天合國際觀光酒店與玉里鎮民公園兩地，聯動舉辦主題市集與系列活動，每週六推出風格餐飲、在地文創、音樂表演及溫泉體驗等多元活動 ，讓旅人用五感探索花蓮溫泉與風土；活動更特別於瑞穗溫泉公園及通往安通溫泉區路段設置藝術光環境，結合燈光設計與在地意象，打造夜間光景，邀請旅人在泉水與燈影交織下，感受屬於花蓮的療癒夜色，延伸泡湯旅程的美好時光。活動期間還將推出「花湯尋跡集章活動」，旅人可於瑞穗及安通指定店家完成任務集章，兌換限量紀念「雙泉湯珠手環」，讓旅人不僅泡湯，更能沉浸於文化與美學交織的體驗中。
花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，本次活動整合「食、住、遊、購、行」五大旅遊要素，透過產業整合與行銷，打造五大亮點，分別是食-花湯食光，以風土便當展現瑞穗與安通四季風味，將地方農產轉化為可品味的記憶；住-星空花湯宿，結合泡湯、住宿與露天電影體驗，創造「一泊 二食一影」的微旅行；遊-靜好記行，以香氛、泡湯與冥想旅程，讓旅人找回身心平衡；購-湯珠漫旅，推出象徵泉質故事的「小石花串珠」，收藏泡湯記憶；行-花湯沁飲，攜手在地茶農與乳品業者，研製風土特調， 讓旅程從味覺開始。
余明勲處長接著表示，「2025花蓮太平洋溫泉季」不僅是觀光活動，更是以溫泉為核心的大健康產業轉型行動。透過與在地溫泉業者 、旅宿與農產職人合作，推動「過路泡湯客」轉化為「深度療癒旅人 」，實現產業共創、永續發展。
最後他更誠摯向所有50萬名從台灣各地至災區協助的「鏟子超人」們表達最深的感謝。表示他們的到來，讓花蓮的溫泉從溫熱變得滾燙，也讓人與人之間的情誼更加真切。儘管災情沉重，四方而來的志工卻以無私的愛心支援救災。如今，光復鄉的災後重建已告一段落，但花蓮的產業與觀光復興仍需更多關注與行動。縣府誠摯邀請各地旅人攜親友再訪花蓮，以實際行動支持在地。花蓮將以溫泉的暖意與居民的熱情迎接每一位旅人，讓人們在壯麗的山海之間，感受花蓮重新綻放的生命力與希望。
