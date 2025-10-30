花蓮太平洋溫泉季正式啟動 余明勲：希望50萬名「超人」願意再回訪 213

「2025花蓮太平洋溫泉季」正式啟動，花蓮縣政府今（30）日帶來最新消息，活動將於11月22日至12月21日在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。觀光處長余明勲表示，花蓮以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」2大百年溫泉為核心，結合「繁花盛開」IP意象打造融合文化底蘊與健康療癒的新型觀光品牌，開啟花蓮大健康旅遊的新篇章。

「推動花蓮成為亞洲具代表性的溫泉療癒目的地，展現花蓮觀光的韌性與溫度。」花蓮觀光處說明，瑞穗與安通溫泉均擁有百年歷史與豐富文化故事，這2座溫泉象徵花蓮人堅毅與重生的力量，讓泡湯不只是放鬆，更是一種與自然共生、療癒身心的體驗。延續縣府「繁花盛開計畫」的品牌能量，今年溫泉季持續以「英雄泉×美人湯」為形象主軸，結合在地故事、美學設計與慢活旅程。

花蓮觀光處說明，2025花蓮太平洋溫泉季活動期間，將於瑞穗天合國際觀光酒店與玉里鎮民公園兩地聯動舉辦主題市集與系列活動，每週六推出不同主題內容，包含風格餐飲、在地文創、音樂表演及溫泉體驗等多元活動，讓旅人能以五感探索花蓮的溫泉文化與風土魅力。

此外，為強化夜間體驗，活動更特別於瑞穗溫泉公園及通往安通溫泉區路段設置藝術光環境，結合燈光設計與在地意象，打造夢幻氛圍的夜間光景，邀請旅人在泉水氤氳與燈影交織下，感受屬於花蓮的療癒夜色，延伸泡湯旅程的美好時光。活動期間還將推出「花湯尋跡集章活動」，旅人可於瑞穗及安通指定店家完成任務集章，兌換限量紀念「雙泉湯珠手環」，讓旅人不僅泡湯，更能沉浸於文化與美學交織的體驗中。

余明勲指出，「2025花蓮太平洋溫泉季」不僅是觀光活動，更是以溫泉為核心的大健康產業轉型行動。透過與在地溫泉業者、旅宿與農產職人合作，推動「過路泡湯客」轉化為「深度療癒旅人」，實現產業共創、永續發展。今年藉由「花湯記行」的活動副標題象徵一場關於勇氣、溫柔與希望的旅程，瑞穗的英雄泉代表力量，安通的美人湯象徵修復。

「希望50萬名的『超人』們，都願意再回訪。」余明勲強調，花蓮是一座充滿韌性的城市，花蓮擁有山的高度、海的深度、田的廣度，也有溫泉的溫度。他說，這次的溫泉季，更希望全台的朋友都能化身「英雄、美人、超人」，親自到花蓮感受縱谷的溫泉魅力，給花蓮更多的關懷與鼓勵。如同「英雄泉、美人湯」，相信大家的到訪，會讓花蓮再次沸騰、再次發光。

