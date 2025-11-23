花蓮太平洋溫泉季 廣邀鏟子超人相揪泡湯

記者古可絜／綜合報導

2025花蓮太平洋溫泉季即日起至12月21日在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場，是以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」兩大百年溫泉為核心，結合「繁花盛開」IP意象打造融合文化底蘊與健康療癒的新型觀光品牌；花蓮縣府觀光處提供限量溫泉券，廣邀「鏟子超人」到花蓮多住幾晚，盼以旅遊繼續支持花蓮。

花蓮縣觀光處表示，瑞穗與安通溫泉擁有百年歷史與豐富文化故事，象徵花蓮人堅毅與重生的力量。今年溫泉季以「英雄泉×美人湯」為形象主軸，結合在地故事、美學設計與慢活旅程，推動花蓮成為亞洲具代表性的溫泉療癒目的地，展現觀光韌性與溫度。

溫泉季期間，於瑞穗天合國際觀光酒店與玉里鎮民公園兩地聯動舉辦主題市集與系列活動，每週六推出不同主題內容，包含風格餐飲、在地文創、音樂表演及溫泉體驗等多元活動。另於瑞穗溫泉公園及通往安通溫泉區路段設置藝術光環境，打造夢幻氛圍的夜間光景，邀旅人在泉水氤氳與燈影交織下，感受屬於花蓮的療癒夜色，延伸泡湯旅程的美好時光。

2025花蓮太平洋溫泉季即日起至12月21日在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。（花蓮縣觀光處提供）