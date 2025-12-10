花蓮太平洋溫泉季 邀英雄、美人及超人回縱谷泡暖湯

二0二五花蓮太平洋溫泉季限定推出「鏟子超人泡湯券」持續發送中，逐漸變涼的冬季，花蓮縣政府想把最溫暖的謝意送給超人們。為感謝在光復、鳳林、萬榮等地投入清淤與重建的「鏟子超人」及所有協助者，縣府推出「鏟子超人洄家泡湯」活動（見圖）。

只要持今年九月二十三日起到站點為光復、鳳林、萬榮、瑞穗及玉里車站的台鐵車票，即可領取限量八八八份的瑞穗、安通聯合泡湯券，可使用到明(一一五)年底；邀請大家回到花蓮，讓花蓮以溫泉的暖意，回敬全國民眾的溫暖相助。

花蓮縣長徐榛蔚表示，而為了讓旅人的週末更充實更愜意，本週十二/十三（六）15：00-19：00在瑞穗天合國際觀光酒店舉行花湯市集音樂會，並邀請在年輕族群中擁有高人氣的歌手登台獻唱，活動卡司包括：以溫暖嗓音著稱的張詠綺、風格柔亮的伊宛兒以及創作能量充沛的李杰明。從午後三時開始的市集攤位到傍晚音樂表演，將以輕鬆、自在的節奏陪伴旅人迎接冬夜。

觀光處長余明勳表示，活動期間，瑞穗溫泉公園的泡腳池於每日17：00-22：00免費開放。旅客逛完市集、聽完音樂會後，不妨坐在池畔，把雙腳放盡進溫暖泉水裡，感受縱谷的暖。而今年最吸睛的亮點，是花蓮新推出的「小石花」IP，在花蓮火車站亮相時，以超大型的可愛充氣小石花成功吸引全台旅客目光，成為熱門打卡拍照點。如今，小石花以更靠近旅人的方式走進瑞穗溫泉公園，化身為溫泉季的暖心嚮導，溫柔發光的裝置，靜靜佇立在園區內，當夜色降臨，小石花的指引也像在輕聲說著：「歡迎回家。」

余處長進一步表示，今年溫泉季希望讓每一位旅客都能「不急、不徐、慢慢感受花蓮」。從泡湯券到音樂會、從市集到小石花燈飾，每一個細節都希望陪旅客在冬季找到屬於自己的節奏。誠摯邀請所有想休息的人，再次回到花蓮走一走，讓縱谷的山風與泉水，陪你把生活放鬆、把心放暖。誠摯邀請全國旅客與鏟子超人們一同回到花蓮，聽音樂、逛市集、泡暖湯；交通接駁與旅遊導引資訊包括

一、週六日限定溫泉接駁車：串連瑞穗、安通主要景點與旅宿。

二、活動官網 × 花蓮旅遊小助理：提供即時資訊、路線建議

當季節逐漸轉冷，正是前來花蓮泡湯的最佳時刻，誠摯邀請全國旅人，把握這段最美的冬季，一起走進瑞穗與安通，泡一池暖泉、品一口風土、散一段慢旅，收集只屬於花蓮縱谷的冬日記憶。

更多活動資訊請見：「2025 花蓮太平洋溫泉季」活動官網： https://hotspring.hl.gov.tw；「花蓮溫泉專車」與「週末免費接駁車」資訊請見花蓮觀光資訊網（ttps://reurl.cc/6b06A5），或電洽接駁車（03）8461899/溫泉專車（03）8533231或0966-519871

「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服：https://hualien.travel/ai-service