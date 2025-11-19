花蓮太平洋溫泉季11/22開跑！瑞穗英雄泉 ✕ 安通美人湯帶你走進冬日花湯記行
（記者張芸瑄／綜合報導）深受全國旅客期待的「2025 花蓮太平洋溫泉季」，將於11月22日（六）至12月21日（日）在瑞穗與安通兩大溫泉區盛大展開。今年以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」兩處百年名湯為故事核心，並以年度主題「花湯記行」為引，讓泉水的溫度與縱谷的山風，把勇氣、療癒與重生的力量，獻給每一位走進花蓮的旅人。在這個冬日光影最柔軟的時節，誠摯邀請旅人到訪花蓮，在一池溫泉裡讓蒸氣帶走疲憊、在山谷風聲中聽見自己的呼吸，看見土地的韌性，也重新擁抱生活的溫度，花蓮以最真誠的暖意，成為您今年冬天最需要的那份安穩。
圖／花蓮縣政府提供
活動期間，「瑞穗溫泉公園」與「安通溫泉區」將化身為夜間光影廊道，以光影藝術結合溫泉意象，呈現霧氣、燈影與山色交織的沉浸式夜景。同時推出「花湯尋跡」集章活動，旅客完成指定任務即可兌換限量「雙泉湯珠手環」，成為今年冬天來花蓮最具紀念性的限定收藏。每週六晚間更將於瑞穗天合國際觀光酒店或玉里鎮民公園舉辦療癒系音樂會，並搭配「縱谷風格市集」，集結手作、香氛、美食與文創，展現縱谷獨有的在地風景與生活質地。為讓旅客輕鬆往返兩大溫泉區，縣府於活動期間同步啟動「溫泉專車」及假日串聯火車站、活動場域與主要景點，提供便捷順暢、零負擔的一站式暖心接駁服務。
圖／花蓮縣政府提供
今年更推出縱谷限定單車路線「兩泉騎美」，將於12月20日登場。自玉里一路騎往瑞穗，穿越田野、山巒與稻浪，在騎行中感受風景的溫柔與縱谷的自由，成為旅人重新愛上花蓮的一條路。五大泉旅體驗：食、住、遊、購、行一次收集，（食）花湯食光：推出瑞穗及安通限定風味便當；（住）星空花湯：結合泡湯與戶外電影的一泊二食一影微旅行；（遊）靜好記行：香氛療癒、泡湯、冥想的深度放鬆體驗；（購）湯珠漫旅：象徵兩泉故事的手工「小石花串珠」；（行）花湯沁飲：與在地茶農及乳品業者合作推出風土特調。今年活動結合旅宿、餐飲、文創與農產業者的跨界共創，打造最完整的「食住遊購行」泉旅體驗，讓旅人從味覺、風景到故事，更深入理解花蓮的風土與文化。
觀光處長余明勲表示，今年的溫泉季，是獻給每位旅人的一段療癒旅程。花蓮不僅有山的高度、海的深度、田的廣度、泉的溫度，更有人情的暖度。瑞穗的英雄泉象徵力量，安通的美人湯象徵修復。希望所有來到花蓮的朋友，都能在這裡補充力量，成為自己的『英雄、美人、超人』，也為花蓮帶來更多希望與光亮。」誠摯邀請旅客走進兩大溫泉區，花蓮準備好用最純粹的山、最靜謐的夜、最溫暖的泉水，迎接每一位前來的旅人。
圖／花蓮縣政府提供
無論是放下疲累、尋找平靜，或重新整裝再上路，「2025 花蓮太平洋溫泉季」都將帶來最值得的暖心選擇。歡迎旅客把握活動期間，搭上溫泉專車，走進花蓮山海縱谷之間，感受最純粹、最真誠的療癒力量。這個冬天，就來花蓮吧！我們誠摯邀請每一位旅人走進瑞穗與安通兩大溫泉區，讓「英雄泉」給你力量、「美人湯」替你修復，把今年的疲憊與壓力，交給花蓮的山、夜與溫泉一起溫柔治癒。
活動詳情請上「2025 花蓮太平洋溫泉季」活動官網：https://hotspring.hl.gov.tw 。
