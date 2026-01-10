花蓮太平洋燈會主視覺解密 尋找發光的馬

農曆春節將近，在花蓮市日出大道的夜色中，燈會的第一道光芒悄悄綻放，為花蓮揭開節慶序幕。

花蓮縣政府日前正式揭曉「二○二六花蓮太平洋燈會」主視覺設計，其中馬年生肖圖案隱藏許多有意義的記號索引（見圖），讓主視覺不只是一張視覺圖像，更植入花蓮的特色與DNA，不僅讓許多民眾感到驚艷，更象徵二○二六年獻給花蓮的祝福與期待，讓花蓮迎向更平安幸福的未來。

縣政府表示，「二○二六花蓮太平洋燈會」將於二月七日至三月八日（二月十六日除夕休）在花蓮市東大門夜市旁日出大道盛大登場，主視覺以馬年意象為核心，馬年生肖圖案巧妙融合清水斷崖層疊壯闊的山勢、太平洋奔騰的浪花、豐收的稻穗、流動的風紋，滿載祝福的燈籠以及族群文化的精神符碼，層層堆疊出屬於花蓮的自然節奏與文化底蘊，完整詮釋「花現騎蹟?光躍洄瀾」的主題精神。

觀光處長余明勳說出，今年燈會現場除了展現光影之美外，還以燈飾藝術裝置向花蓮的大山大海致敬，在不同的展區間更潛藏著無數讓觀賞者去探索與尋找答案的巧思。花蓮縣府敬邀民眾一同關注太平洋燈會的相關訊息，屆時更要走進燈會現場，用眼睛尋找發光的馬、用心感受光與土地的對話，發現屬於花蓮的光之奧祕。

更多詳情請至：花蓮觀光資訊網-最新消息

「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服