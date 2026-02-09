花蓮太平洋燈會盛大開幕 風動主燈「花好」啟動

花蓮太平洋燈會開幕，主題燈：花好，也正式點亮。（圖：花蓮縣政府提供）

2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》已經在花蓮市日出大道盛大開幕。花蓮縣政府指出，今年燈會規模再升級，由建築藝術家鄭乘騏率領團隊，沿日出大道至三角公園規劃9大主題燈區，打造結合山海地景與城市紋理的光影展區，高10公尺的風動主燈「花好」正式啟動。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年燈會主題「花現騎蹟・光躍洄瀾」，是一場獻給土地的策展，以光影呈現出馬年的生命力與躍動，每年年初是感恩的季節也是迎新的季節，今年是「馬躍山海、福臨花蓮」，迎向嶄新的希望與力量。備受矚目的主燈「花好」以花蓮疊石、北迴歸線為幾何意象，將來自太平洋的風化為機械動力，把在地特色物產轉化為光影元素。在3分鐘的主燈展演中，群馬奔騰的動畫隨音樂節奏律動，呈現出與城市一同呼吸的光影效果，象徵馬年轉動能量與新希望。

主題燈之一：花現。（圖：花蓮縣政府提供）

本屆燈會展區以「山、海、風、光」為核心意象，透過9大燈區串聯日出大道與周邊街角。其中，由近千名花蓮在地學童與民眾共創的「呼吸」與「香氛森林」作品，成為民眾駐足欣賞的亮點之一，展現花蓮以共創方式「種」出燈會的策展精神。

花蓮縣政府觀光處指出，今年燈會也推出「AR 風吹小石花」互動體驗，民眾透過手機掃描即可在真實街景中看見創作馬匹奔跑，虛實整合的體驗成為年輕族群熱門打卡亮點。

「AR 風吹小石花」互動體驗樂園。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府表示，太平洋燈會自即日起展出至3月8日，每晚18:00至22:00亮燈（除夕休展一天）；燈會不僅是節慶活動，更是城市展現希望與活力的重要時刻，邀請全國民眾於春節期間來花蓮走春賞燈，感受山海與人文交織的光影魅力。（梁國榮報導）