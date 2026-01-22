花蓮太平洋燈會邀學童與民眾畫馬

花蓮太平洋燈會即將於二月七日在東大門夜市旁日出大道上登場，各項精彩燈飾正緊鑼密鼓籌備製作中。二十二日花蓮縣政府再公開燈會另一大共創亮點：邀請花蓮全縣十一所國小、八百多名學童、家長與民眾揮灑創意，繪製心目中的「馬」。

藝術團隊將會把這些充滿童趣與狂想的畫作，透過光影技術轉化，融入本次燈會的大型藝術裝置「呼吸」之中，讓孩子的夢想能在太平洋左岸奔跑，一起把希望的種子種入花蓮的光中。

太平洋燈會今年打破傳統「看花燈」的形式，不但以策展方式進行布設，燈飾製作更重視「在地共創」的過程。繼日前曝光邀請在地民眾一起共創燈飾的植物染工坊，縣府今年更邀請包括花蓮縣內包括稻香、北昌、北濱、明廉、東華附小、太昌、水源、光復、化仁、海星及中華國小等十一所國小學校師生共同參與繪製心目中的馬，讓燈會變成一場在地學童與民眾共創燈飾嘉年華！

花蓮孩子們筆下展現出的馬年意象，有的長著翅膀、有的色彩斑斕；這些不拘泥於寫實、線條大膽的創作，正是花蓮最生猛的生命力象徵，更代表燈會的光不只是被設計出來，而是從日常生活中長出來的具體意象。藝術團隊將會把這些馬年意象的千姿百態，透過投影呈現燈飾上，燈會開展後將邀請民眾走入燈飾，彷彿被眾多溫暖的手包圍著，沈浸在花蓮意象光影與聲音裡，與這塊土地一同呼吸，體驗花蓮最原始自然的山、海與多元文化。

縣政府觀光處長余明勳表示，今年燈會以「共創」為核心精神，誠摯邀請全國民眾，二月七日起走進花蓮日出大道，在「呼吸」的光影律動中，欣賞這場由千雙小手共同創造的視覺奇蹟。

