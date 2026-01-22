花蓮太平洋燈會集結學童與民眾共創馬年意象 童趣畫作躍上《呼吸》燈飾

【記者 周澄予／花蓮 報導】隨著 2 月 7 日「花蓮太平洋燈會」即將在東大門夜市旁的日出大道點燈登場，燈會籌備也逐步揭曉更多動人細節。花蓮縣政府今（22）日公布另一項重要共創亮點，邀集全縣 11 所國小、超過 800 位學童與家長共同揮灑創意，描繪心中的「馬」年想像，並將這些童趣與想像力滿載的畫作，轉化為光影藝術，融入大型裝置《呼吸》之中，讓孩子的夢想在太平洋左岸奔跑，為花蓮點亮一盞屬於希望的光。

廣告 廣告

▲▼學童的畫作充滿童趣與想像力。

太平洋燈會今年打破傳統「看花燈」的形式，不但以策展方式進行布設，燈飾製作更重視「在地共創」的過程。繼日前曝光邀請在地民眾一起共創燈飾的植物染工坊，縣府今年更邀請包括花蓮縣內包括稻香、北昌、北濱、明廉、東華附小、太昌、水源、光復、化仁、海星及中華國小等 11 所國小學校師生共同參與繪製心目中的馬，讓燈會變成一場在地學童與民眾共創的燈飾嘉年華！

花蓮孩子們筆下展現出的馬年意象，有的長著翅膀、有的色彩斑斕；這些不拘泥於寫實、線條大膽的創作，正是花蓮最生猛的生命力象徵，更代表燈會的光不只是被設計出來，而是從日常生活中長出來的具體意象。藝術團隊將會把這些馬年意象的千姿百態，透過投影呈現燈飾上，燈會開展後將邀請民眾走入燈飾，彷彿被眾多溫暖的手包圍著，沈浸在花蓮意象光影與聲音裡，與這塊土地一同呼吸，體驗花蓮最原始自然的山、海與多元文化。

縣府表示，今年燈會以「共創」為核心精神，誠摯邀請全國民眾，2月7日起走進花蓮日出大道，在「呼吸」的光影律動中，欣賞這場由千雙小手共同創造的視覺奇蹟。（照片：花蓮縣政府提供）