花蓮太平洋燈會 提燈「翻閱奇蹟」可當小夜燈

（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮太平洋燈會2月7日將在日出大道、三角公園登場，限定提燈「翻閱奇蹟」今天亮相。縣府盼透過會「發光的書」，祝福民眾翻開屬於自己的篇章，之後可當小夜燈溫暖陪伴。

花蓮縣政府觀光處表示，今年元宵小提燈「翻閱奇蹟」外觀設計簡約素雅，如同一本收藏花蓮記憶的精裝書；當書本翻開的瞬間，象徵花蓮意象的「小石花」與代表 2026希望光躍的「洄瀾駿馬」隨光綻放，傳遞「翻閱，就看見花蓮的光」的暖意。

觀光處指出，值得一提的是，此次提燈特別融入「永續與陪伴」的設計思維。有別於傳統元宵提燈多於節後閒置，「翻閱奇蹟」以書燈形式融入居家生活，可化身為氣質療癒的小夜燈，讓來自花蓮的祝福不只停留在節慶，而能長久陪伴日常。

縣府觀光處表示，今年燈會從燈區規畫、主視覺到文宣品設計，皆環環相扣，光不只照亮景色，也照亮人心，人與人之間的情意、善意和支持被重新看見、再次連結。

2月7日開幕日還發送刺繡杯墊，圖樣設計為「小石花」乘坐赤馬上，寓意馬年順遂、好運馬上到，當天下午4時30分，在東大門夜市旁日出大道發放，限量888份，送完為止。

元宵提燈則於2月7日至3月2日，晚間6時30分至9時30分在日出大道F段發送，每天限量50份；3月3日元宵節當天，限量888份於下午4時30分開始發放。（編輯：李淑華）1150201