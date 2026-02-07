花蓮太平洋燈會 盛大開幕

二○二六花蓮太平洋燈會於昨（七）日晚間六點在東大門夜市旁日出大道盛大開幕！

今年燈會以「花現騎蹟，光躍洄瀾」為主題，活動更打破傳統，由知名藝術家鄭乘騏老師攜手跨領域建築藝術團隊，藉由燈會將花蓮的山海地景化為一座巨大的戶外美術館。開幕活動於二月七日傍晚五點三十分起舉辦開幕式，下午四點三十分起更將發放八八八份限量「花現騎蹟」排隊好禮，並於晚間六點進行「花好」主燈秀，結合限定星空秀的精采表演，讓閃耀的燈光及煙火「光躍洄瀾」，更為即將到來的春節假期揭開序曲。

花蓮縣政府表示，今年燈會是一場「獻給土地的策展」，從二月七日起到三月八日（除夕二月十六日休展一天），日出大道將變身藝術長廊。無論白天或夜晚，漫步日出大道上，都可見由藝術總監鄭乘騏領軍的「場域‧結構‧行動」建築藝術B Group團隊「順應太平洋的風」、「順應洄瀾的文化」、「順應山海的地景」在日出大道上打造出與山海對話的壯闊感。這是一場從花蓮土地上長出來的燈會，讓光影成為地景的延伸，展現花蓮獨有的生命力。

今年的主燈「花好」由鄭乘騏領軍建築藝術B Group團隊打造，跳脫傳統生肖造型，以花蓮疊石、北迴歸線為整體意象，結合精密金屬風動結構，將特色物產與海浪轉化成視覺元素，在洄瀾的風中呈現光影，打造一座象徵豐收、祝福與自然循環運用會呼吸的「奇蹟之塔」。從二月七日起到三月八日晚間六點至十點，主燈秀每二十分鐘展演一次，隨著音樂節奏，第二層的旋轉木馬及第三層的群馬奔騰光影動畫更象徵轉動、活力與馬年光躍，「繁花盛開」後必會「花現騎蹟」，迎來馬年「石來運轉、馬力全開」，為花蓮獻上最深切的祝福。

此外，可愛的城市IP「小石花」更化身AR導覽員，民眾只要拿起手機掃描，就能在真實街景中閱讀花蓮文化，虛實整合的互動體驗成為年輕族群最愛的打卡亮點。

縣政府在七日晚間開幕限定星空秀，晚間六點左右將在太平洋夜空中綻放長達四四○秒的繁花盛開高空煙火，與地面的燈飾相互輝映，讓燈會不只是光的饗宴，更是花蓮展現韌性與美麗的時刻。歡迎全國鄉親趁著寒假與春節，來花蓮感受這場光影奇蹟。

二○二六花蓮太平洋燈會自二月七日至三月八日每晚六點至十點亮燈，活動期間更與東大門夜市及在地商圈合作，推出好禮活動，邀請民眾白天遊花蓮、晚上賞燈會，一起見證花蓮的山海地景與人文美好。

更多詳情請至:

2026花蓮太平洋燈會官方網站https://lantern.hl.gov.tw

花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團https://reurl.cc/dqv7E6

花蓮旅遊小助理https://hualien.travel/ai-service/