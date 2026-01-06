花蓮太平洋燈會 結合光影構築藝術與地景特色

花蓮縣政府為迎接二○二六年春節與元宵節慶，預告將於今年二月七日至三月八日在花蓮市東大門夜市旁的日出大道上舉辦「二○二六花蓮太平洋燈會」（見圖），邀請民眾在新春期間走進花蓮洄瀾山海，感受一場光影藝術與地景人文交織的感官盛宴。

縣政府表示，本屆燈會以「花現騎蹟?光躍洄瀾」為主題，結合光影藝術與在地文化底蘊，透過創意策展手法呈現花蓮獨特山海人文意象。今年燈會不只是「看燈」，更是讓遊客可以「走進光」、「玩在光」、「帶走光」的沉浸式體驗。無論是品味當地美食、欣賞燈光藝術，還是與親朋好友共度美好時光，花蓮太平洋燈會將帶給大家一個難忘的夜晚和美好的回憶。活動期間還有各種精采表演及互動體驗，要讓每位遊客都能被這股溫暖希望的光明力量深度療癒。

活動期間將於每晚18:00至22:00點亮日出大道（除夕休展），縣府更同步串聯商圈與旅遊資源，推出系列花蓮奇蹟遊程，讓民眾白天漫遊山海、夜晚沉浸流光，在光影間連結人情與善意。相關燈區細節與演出將陸續公布，請鎖定官方公告，為自己與家人預約一趟最亮眼的花蓮春日小旅行，讓我們在太平洋畔相遇光，也相遇彼此！

更多詳情請至：

花蓮觀光資訊網-最新消息 https://tour-hualien.hl.gov.tw/News_Content.aspx?n=96&s=9645花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服https://hualien.travel/ai-service/