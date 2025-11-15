花蓮太平洋盃自行車賽 許仕儒開心奪冠 許書瑋防護封后 國手教練群 帶領小將出征
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】花蓮太平洋盃自行車賽由花蓮縣政府、花蓮縣體育會與中華民國自行車騎士協會主辦,花蓮縣體育會自由車委員會協助辦理的比賽一共進行兩站,兩日天氣秋高氣爽風,來自法國、德國、荷蘭、日本、香港、台灣等不同國家 500 多位選手在台 11 線快意奔馳。11 月 14 日由團隊計時賽打頭陣,公路賽 15 日上午 7 時自花蓮太平洋公園鳴槍開賽,以團隊計時賽來提升整體自行車水準,取兩站時間加總,計算男子、女子及國中個人總排名。
競賽組從花蓮太平洋公園出發,經 193 線、花蓮大橋後放行、進入台 11 線、牛山、新社至女媧娘娘廟路口折返,終點設在台 11 線 9.5K 處的花蓮鹽寮,全程約 80 公里。國中組起終點一樣,但會在台 11 線至牛寮坑橋上坡折返回終點,里程約 60 公里。挑戰路線與 80K競賽一樣終點則拉至起點,總里程約 90 公里。
男子總排名前五名全是前勁車隊,以 02:21:55.41 奪冠的許仕儒是今年環花東首日個人公路賽冠軍,也是臺灣 KOM 太平洋經典賽「衝刺王」,接著依序是洪坤弘 02:21:55.67、張誌盛 02:21:56.02、黃暐程及李靖烽,第六名是 EPIC TRCA Team A 隊顧維均。
女子組總冠軍臺中聯隊許書瑋 02:42:23.73,是今年臺灣 KOM 太平洋經典賽女子總排冠軍及衝刺王、登山王三冠后,亞軍 EPIC TRCA Team B 隊吳玉鳳 02:44:04.64,第三名是 FTL Cycling Team 劉欣怡,第四名是新北四季單車鐵人代表隊林怡萱。
國中組由臺北市立大理高中李亞郡、郭祐誠和陳俞安總排前三名,新竹市香山高中陳立傑第四,EPIC TRCA Team B 隊陳宥劭總排第五同時也是今天單站國中組公路賽第一,新竹市 ZIV 聯隊楊晧第六。
大會特別頒發「敢鬥賞」由建大輪胎提供的禮盒給臺中聯隊李東霖,昨天他在團隊計時賽終點前 300 公尺摔車,今天還是繼續上場拚搏,精神可嘉。許仕儒今年大豐收,8 月在泰國亞洲盃自由車場地賽男子集體出發賽得銅,台南全運男子全能登頂的他,高一意外發現自己有心律不整,開完刀後也很擔心「回不去」,如今狀況比開刀前更好,讓他的心定了。今天公路賽的致勝策略,他說:「就是穩定地跟在大集團中,衝線時再出去。」從國體大運動保健學系畢業後,曾擔任國泰女籃隊防護員的許書瑋從小愛運動,到鐵人
工廠上班才接觸自由車,與劉家良學登山車兩人從師徒變佳偶,在教練老公調教下一起逐夢。
許書瑋從素人車手一步步精進,今年雲林全運勇奪女子個人計時賽金牌、越野賽銀牌和個人公路賽銅牌。
日本福岡車隊,九州電力宮副進一部長及福岡縣觀光連盟大川内洋介部長帶領,參與競賽組、挑戰組齊聚花蓮,共同征戰花蓮太平洋盃!其中競賽組表現亮眼,水町勝彦、美並慎一勇奪分齡組第二名及第四名,相約明年再來挑戰!
花蓮太平洋盃從 2018 年第一屆至今年第八屆,以往都是兩三位選手衝終點,去年約有十幾位選手衝終點,今年則由四十幾位選手衝終點,並有數個集團陸續進入終點,可以看出台灣的菁英選手已非常了解太平洋盃經典路線。在比賽中選手如何克服牛山爬坡能力,以及平路丘陵地的順風逆風路況掌握,經過八年洗禮至今日衝終點盛況。
感謝教練群前勁車隊陳建良、臺北市立大理高中翁瑞宏、西松高中黃智盈、新竹市 ZIV聯隊香山高中藍曉雲、ZIV 新竹縣自由車隊新豐國中方芬芳及曾在職業車隊征戰的王胤之等教練帶領,為台灣自行車運動向下紮根與傳承。
這場比賽是「台灣自行車聯賽」最後一場長距離公路賽,最終場是將於 12 月 6 日進行的台北/桃園繞圈賽,目前積分排行榜前六名競爭相當激烈。也在此特別感謝贊助廠商促成本次賽事順利舉行,包括建大輪胎、DOSUN、720、百夫長旅行箱、新萬仁&千沛運動補給,讓這場賽事圓滿完成!
總排名成績:公路賽成績+團隊計時賽成績-累計時間總排名
男子總排名前六名
1 許仕儒 前勁車隊 01:59:31.21 00:22:24.20 02:21:55.41
2 洪坤弘 前勁車隊 01:59:31.47 00:22:24.20 02:21:55.67
3 張誌盛 前勁車隊 01:59:31.82 00:22:24.20 02:21:56.02
4 黃暐程 前勁車隊 01:59:35.01 00:22:24.20 02:21:59.21
5 李靖烽 前勁車隊 01:59:41.66 00:22:24.20 02:22:05.86
6 顧維均 EPIC TRCA Team A 隊 01:59:32.04 00:23:13.43 02:22:45.47
女子總排名前四名
1 許書瑋 臺中聯隊 02:07:51.51 00:34:32.22 02:42:23.73
2 吳玉鳳 EPIC TRCA Team B 隊 02:17:29.15 00:26:35.49 02:44:04.64
3 劉欣怡 FTL Cycling Team 02:23:05.46 00:25:10.57 02:48:16.03
4 林怡萱 新北四季單車鐵人代表隊 02:56:30.78 00:25:14.90 03:21:45.68
國中總排名前六名
1 李亞郡 臺北市立大理高中 01:26:41.93 00:25:23.70 01:52:05.63
2 郭祐誠 臺北市立大理高中 01:26:42.90 00:25:23.70 01:52:06.60
3 陳俞安 臺北市立大理高中 01:26:51.10 00:25:23.70 01:52:14.80
4 陳立傑 新竹市香山高中 01:26:46.54 00:25:41.96 01:52:28.50
5 陳宥劭 EPIC TRCA Team B 隊 01:26:41.81 00:26:35.49 01:53:17.30
6 楊晧 新竹市 ZIV 聯隊 01:26:43.98 00:26:45.27 01:53:29.25
其他人也在看
台東紅烏龍走向世界！2025形象館「自然茶旅」 華麗登場
【記者 朱達志／台東 報導】2025台東紅烏龍形象館今（15）日於臺灣國際茶業博覽會隆重開幕，匯聚12家臺東在台灣好報 ・ 12 小時前
花蓮縣全民聯合運動會熱力登場
記者林中行／花蓮報導 一年一度的「花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會」十五日在花蓮縣立田…中華日報 ・ 14 小時前
獨家／高溫影響！大湖草莓季開跑產量少 首波每斤上看600元
獨家／高溫影響！大湖草莓季開跑產量少 首波每斤上看600元EBC東森新聞 ・ 12 小時前
滑Threads應徵「婚紗模特」 25歲女遭詐近200萬
又是社群Threads貼文詐騙！新北市永和一名25歲女子，滑Threads找到「婚紗模特」工作，對方要求她要先到咖啡廳，當網美拍照，又一步步誘導，聲稱有更簡單的工作機會。女子信以為真，短短一個月，不只沒當成模特，還被騙走將近200萬。 #Threads#貼文詐騙#婚紗模特東森新聞影音 ・ 12 小時前
金曲歌后變身「阿聯酋空姐」 丁噹踩地雷問A-Lin：一個人孤單嗎
丁噹相隔10年重返小巨蛋開唱，今（15日）晚舉辦「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，邀請到金曲歌后A-Lin擔任嘉賓，歌迷看到A-Lin的造型直呼好像阿聯酋航空空姐，沒想到A-Lin自己也開玩笑說：「我剛下班，妳沒看到我這身很像空姐嗎？」自由時報 ・ 12 小時前
走鐘獎／打敗蔡阿嘎！《夜市王》雪恥抱回大獎 「感謝金鐘沒看到我們」
【緯來新聞網】緯來原創節目《夜市王》在本屆金鐘獎拿下最佳創新獎，可惜與「最佳綜藝節目獎」擦身而過，而緯來新聞網 ・ 12 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 17 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
沈伯洋遭大陸立案偵查！美國務院回應了
沈伯洋去年10月14日遭大陸國台辦列入「台獨頑固分子」名單。今年6月5日，香港《大公報》披露，沈伯洋父親沈土城名下的台灣兆億有限公司與中國大陸有生意往來，隨後中共中央臺辦宣布對其父名下的公司「懲戒」，禁止與中國大陸企業或個人交易。今年10月28日，大陸重慶市公安局...CTWANT ・ 1 天前