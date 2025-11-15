花蓮太平洋盃自行車賽 許仕儒開心奪冠 許書瑋防護封后 國手教練群 帶領小將出征

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】花蓮太平洋盃自行車賽由花蓮縣政府、花蓮縣體育會與中華民國自行車騎士協會主辦,花蓮縣體育會自由車委員會協助辦理的比賽一共進行兩站,兩日天氣秋高氣爽風,來自法國、德國、荷蘭、日本、香港、台灣等不同國家 500 多位選手在台 11 線快意奔馳。11 月 14 日由團隊計時賽打頭陣,公路賽 15 日上午 7 時自花蓮太平洋公園鳴槍開賽,以團隊計時賽來提升整體自行車水準,取兩站時間加總,計算男子、女子及國中個人總排名。

競賽組從花蓮太平洋公園出發,經 193 線、花蓮大橋後放行、進入台 11 線、牛山、新社至女媧娘娘廟路口折返,終點設在台 11 線 9.5K 處的花蓮鹽寮,全程約 80 公里。國中組起終點一樣,但會在台 11 線至牛寮坑橋上坡折返回終點,里程約 60 公里。挑戰路線與 80K競賽一樣終點則拉至起點,總里程約 90 公里。

男子總排名前五名全是前勁車隊,以 02:21:55.41 奪冠的許仕儒是今年環花東首日個人公路賽冠軍,也是臺灣 KOM 太平洋經典賽「衝刺王」,接著依序是洪坤弘 02:21:55.67、張誌盛 02:21:56.02、黃暐程及李靖烽,第六名是 EPIC TRCA Team A 隊顧維均。

女子組總冠軍臺中聯隊許書瑋 02:42:23.73,是今年臺灣 KOM 太平洋經典賽女子總排冠軍及衝刺王、登山王三冠后,亞軍 EPIC TRCA Team B 隊吳玉鳳 02:44:04.64,第三名是 FTL Cycling Team 劉欣怡,第四名是新北四季單車鐵人代表隊林怡萱。

國中組由臺北市立大理高中李亞郡、郭祐誠和陳俞安總排前三名,新竹市香山高中陳立傑第四,EPIC TRCA Team B 隊陳宥劭總排第五同時也是今天單站國中組公路賽第一,新竹市 ZIV 聯隊楊晧第六。

大會特別頒發「敢鬥賞」由建大輪胎提供的禮盒給臺中聯隊李東霖,昨天他在團隊計時賽終點前 300 公尺摔車,今天還是繼續上場拚搏,精神可嘉。許仕儒今年大豐收,8 月在泰國亞洲盃自由車場地賽男子集體出發賽得銅,台南全運男子全能登頂的他,高一意外發現自己有心律不整,開完刀後也很擔心「回不去」,如今狀況比開刀前更好,讓他的心定了。今天公路賽的致勝策略,他說:「就是穩定地跟在大集團中,衝線時再出去。」從國體大運動保健學系畢業後,曾擔任國泰女籃隊防護員的許書瑋從小愛運動,到鐵人

工廠上班才接觸自由車,與劉家良學登山車兩人從師徒變佳偶,在教練老公調教下一起逐夢。

許書瑋從素人車手一步步精進,今年雲林全運勇奪女子個人計時賽金牌、越野賽銀牌和個人公路賽銅牌。

日本福岡車隊,九州電力宮副進一部長及福岡縣觀光連盟大川内洋介部長帶領,參與競賽組、挑戰組齊聚花蓮,共同征戰花蓮太平洋盃!其中競賽組表現亮眼,水町勝彦、美並慎一勇奪分齡組第二名及第四名,相約明年再來挑戰!

花蓮太平洋盃從 2018 年第一屆至今年第八屆,以往都是兩三位選手衝終點,去年約有十幾位選手衝終點,今年則由四十幾位選手衝終點,並有數個集團陸續進入終點,可以看出台灣的菁英選手已非常了解太平洋盃經典路線。在比賽中選手如何克服牛山爬坡能力,以及平路丘陵地的順風逆風路況掌握,經過八年洗禮至今日衝終點盛況。

感謝教練群前勁車隊陳建良、臺北市立大理高中翁瑞宏、西松高中黃智盈、新竹市 ZIV聯隊香山高中藍曉雲、ZIV 新竹縣自由車隊新豐國中方芬芳及曾在職業車隊征戰的王胤之等教練帶領,為台灣自行車運動向下紮根與傳承。

這場比賽是「台灣自行車聯賽」最後一場長距離公路賽,最終場是將於 12 月 6 日進行的台北/桃園繞圈賽,目前積分排行榜前六名競爭相當激烈。也在此特別感謝贊助廠商促成本次賽事順利舉行,包括建大輪胎、DOSUN、720、百夫長旅行箱、新萬仁&千沛運動補給,讓這場賽事圓滿完成!

總排名成績:公路賽成績+團隊計時賽成績-累計時間總排名

男子總排名前六名

1 許仕儒 前勁車隊 01:59:31.21 00:22:24.20 02:21:55.41

2 洪坤弘 前勁車隊 01:59:31.47 00:22:24.20 02:21:55.67

3 張誌盛 前勁車隊 01:59:31.82 00:22:24.20 02:21:56.02

4 黃暐程 前勁車隊 01:59:35.01 00:22:24.20 02:21:59.21

5 李靖烽 前勁車隊 01:59:41.66 00:22:24.20 02:22:05.86

6 顧維均 EPIC TRCA Team A 隊 01:59:32.04 00:23:13.43 02:22:45.47

女子總排名前四名

1 許書瑋 臺中聯隊 02:07:51.51 00:34:32.22 02:42:23.73

2 吳玉鳳 EPIC TRCA Team B 隊 02:17:29.15 00:26:35.49 02:44:04.64

3 劉欣怡 FTL Cycling Team 02:23:05.46 00:25:10.57 02:48:16.03

4 林怡萱 新北四季單車鐵人代表隊 02:56:30.78 00:25:14.90 03:21:45.68

國中總排名前六名

1 李亞郡 臺北市立大理高中 01:26:41.93 00:25:23.70 01:52:05.63

2 郭祐誠 臺北市立大理高中 01:26:42.90 00:25:23.70 01:52:06.60

3 陳俞安 臺北市立大理高中 01:26:51.10 00:25:23.70 01:52:14.80

4 陳立傑 新竹市香山高中 01:26:46.54 00:25:41.96 01:52:28.50

5 陳宥劭 EPIC TRCA Team B 隊 01:26:41.81 00:26:35.49 01:53:17.30

6 楊晧 新竹市 ZIV 聯隊 01:26:43.98 00:26:45.27 01:53:29.25