花蓮太平洋縱谷半程馬拉松盛大開跑 國際跑者齊聚花蓮展現城市活力
「二0二五花蓮太平洋縱谷半程馬拉松」，二十二日清晨在美崙田徑場旁海岸路開跑（見圖），吸引來自全台與國際超過五千名跑者共襄盛舉，沿途山海相映，歡呼聲不斷，為花蓮注入滿滿活力與希望。成績在上午出爐，來自肯亞的好手包辦男女半馬冠軍。
清晨五點左右湧入愈來愈多跑者湧入會場，有「亞洲有氧天王」美譽的潘若迪一登台，全場瞬間爆出熱烈掌聲。隨著音樂節奏響起，他以招牌的熱力笑容和精準動作，帶領上千名跑者進行暖身操，現場氣氛逐漸升溫。國內知名旅遊節目《台灣第一等》主持人阿布來到現場以多視角紀錄這場賽事，和馬拉松代言人竇智孔同一經紀公司的果凍姐姐楊晨熙更是情義相挺，全程參與。
魏嘉彥市長表示，今年賽事邁入第十一屆，是花蓮最具代表性的年度體育盛會之一。花蓮歷經天災挑戰，但市民的熱情與韌性從未消退，因為跑步就像花蓮的重生歷程，需要堅持與信念。他感謝全台跑者以行動力挺花蓮，也感謝花蓮縣政府、體育會、觀光業者及所有志工共同努力，讓這場賽事不僅是競技，更是凝聚城市信心與希望的象徵。感謝馬拉松創辦人魏嘉賢議員，十多年前以對家鄉的熱愛與願景，讓這場賽事從零開始、一路茁壯，成為全台最受歡迎、最具特色的馬拉松之一。
馬拉松創辦人魏嘉賢議員表示，太平洋縱谷馬拉松自創辦以來，一路走來不容易，但每一屆都能感受到來自各地跑者的熱情與支持。他指出，馬拉松不只是比賽，更是一種心靈的交流，看到大家為花蓮而跑，真的很感動，也期盼跑者明年再相聚，用雙腳繼續書寫屬於花蓮的故事。
代言人竇智孔以在地花蓮人的身份與選手一同出發，他用自己的生活與影片記錄花蓮的美，讓更多人透過他的眼睛看見這片土地的溫度與力量。竇智孔說，能在家鄉參與這場賽事非常感動，希望大家在奔跑中看見花蓮的風景，也感受到花蓮人的溫暖。
來自花蓮阿美族的黃華凡，在個人社群平台大力推廣專屬花蓮的太平洋縱谷馬拉松，這次更在十公里賽事領跑，以行動推進年輕世代的馬拉松運動。黃華凡在高中時期就展現長跑天份，曾拿下高中全國賽事五千及一萬公尺雙料亞軍，也在二0二三臺北馬拉松大破個人全馬，躍升至歷代馬拉松百傑第四十一位。
今年賽事更具國際色彩，花蓮市姊妹市與友好城市共有四十三位國際友人組隊來花蓮參賽。其中，姊妹市日本与那國町派出二十二名跑者參加，由与那國町議會議員与那原繁帶隊，並由企劃財政課長福里貢太郎、觀光協會會長大嵩長史率領七人團隊設攤推廣觀光，邀請八重山小姐宮良現場演奏三線琴，展現濃厚琉球風情；日本友好城市盛岡市也有九人來訪，包括該市馬拉松承辦人工藤直人、（火田）村健太，特地來台觀摩與交流；韓國姊妹市蔚山廣域市政府則由投資招商課國際交流組長李成泰帶隊，組成五人團隊跨海參與賽事，共同見證花蓮的運動魅力。
賽事分為半馬二十一公里、小馬十公里與迷你馬五公里，從海岸路起跑，沿途可欣賞太平洋海岸與縱谷山巒壯麗美景，市民加油聲此起彼落，熱情加持讓選手們精神振奮。半馬與小馬組各取前五名頒發獎金、獎盃與獎品，總獎金達十萬元，完賽者可獲得以「豐濱鄉」為主題的風景獎牌，串連十三鄉鎮特色意象。
視障者選手林信宏在志工陪跑下，以2:08:12完成半馬二十一公里，魏嘉彥市長特地頒獎表揚，強調太平洋縱谷馬拉松不只是一場競賽，更是傳遮溫暖與信任的旅程。
賽事成績，半馬男子組冠軍Francis Kioko Nzyoki（01:15:30）、亞軍曾子豪（01:15:37）、季軍顧紘慈（01:16:04）、
半馬女子組冠軍Petronila Nduku Musengya（01:26:54）、亞軍方巧玲（01:28:24）、季軍陳瑤（01:37:19）、
小馬男子組冠軍黃華凡（00:32:39）、亞軍曾昱舜（00:35:38）、季軍謝孟育（00:35:50）、
小馬女子組冠軍林嫆菁（00:41:50）、亞軍洪宥涵（00:44:18）、季軍林翌婷（00:46:03）、
