花蓮太平洋縱谷半程馬拉松11/22登場 市區交管提醒用路人配合

二0二五花蓮太平洋縱谷半程馬拉松將於十一月二十二日清晨登場，活動預計吸引近五千名跑者參賽，花蓮市公所提醒市民與用路人，當日上午五時至下午二時將實施交通管制（見圖），請民眾配合改道，並依現場交管人員指示通行，共同維護活動安全與交通順暢。

本次賽事分為二十一公里、十公里及五公里三組，起點設於美崙田徑場，路線串聯民權路、海岸路、中興路、港口路及兩潭自行車道及華中一路折返等沿線景觀道路，展現太平洋與縱谷交會的自然風光。

廣告 廣告

市長魏嘉彥表示，馬拉松賽事已成為花蓮推動運動觀光的重要品牌，市公所除加強交管與安全維護外，也邀請市民沿途為跑者加油，共同展現花蓮熱情友善的城市魅力。

交管範圍包括：一九三縣道海岸路北上自民權路口行經中興路口全線交通管制、民權路行經民權五街口至民權六街口北上路段管制、民權五街（原東旭觀海酒店前）實施交通管制、港口路南下自中美路口行經中興路口全線交通管制、兩潭自行車道自花蓮港景觀橋至南北濱自行車道、 化仁海堤自行車道等處全線封閉、華中路部分路段同步進行交管。

市公所呼籲，活動期間請駕駛人提前規劃行車路線，避開管制區段。民眾若需前往市區、港口路沿線，可依現場交管人員指揮繞道通行。市公所感謝市民體諒與配合，讓城市在熱血奔馳的同時，展現最有秩序的城市風貌。