花蓮太平洋觀光節跨年夜 9+1卡司X300秒高空煙火點亮東大門

▲人氣男團OZONE也將於花蓮太平洋觀光節跨年演唱會上，與歌迷同歡迎接新年。（照片：索尼音樂提供）

【記者 周澄予／花蓮 報導】「2025–2026花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會將於12月31日晚上8點在花蓮市東大門廣場盛大登場。今年卡司規模升級，包括情歌天王李聖傑、大勢男團Ozone、人氣男團VERA、創作才女魏如昀、原民女強音阿布絲、天生藝術家柏霖PoLin、新生代歌姬張語噥，以及從「2025洄瀾新秀爭霸讚」脫穎而出的在地優秀樂團――「偏執狂樂團」與「Akua*SKD」輪番上陣，共計9+1組卡司接力演唱，縣府更預告將揭曉重量級神秘嘉賓，為倒數夜掀起最高潮。活動同步施放全台最大規模的16吋高空煙火，金白色光瀑將在夜空綻放300秒，以音樂、煙火與花蓮山海魅力陪伴民眾迎接嶄新的2026年。

花蓮縣政府表示，跨年演唱會場地緊鄰榮獲「夜市王」冠軍的東大門夜市，民眾可在倒數前後品嚐在地小吃與人氣攤位，用美食、音樂與山海魅力迎接新年。縣府提醒遊客及早規劃住宿、交通，並鎖定活動資訊公告，以免錯過卡司壓軸及煙火最精彩時刻。今年舞台燈光設計、影像視效同步升級，期望打造沉浸感十足的跨年體驗，成為旅客心中最難忘的2025年末回憶。

縣長徐榛蔚表示，花蓮在面對挑戰後逐漸以堅韌亮麗姿態重返旅人視野，跨年活動不僅帶來音樂與歡笑，更象徵迎向新年的勇氣與祝福。「我們希望所有來花蓮的朋友，都能從煙火與歌聲中獲得力量與溫暖。今年卡司多元、煙火璀璨，還有神秘重量級嘉賓壓軸，邀請大家與花蓮一起迎接最美跨年夜。」

觀光處長余明勲表示，跨年將為花蓮冬季活動掀起最高潮，而精彩不止於此。花蓮冬季節慶自11月起陸續展開，溫泉季、花海季與幸福聖誕城接力登場，為年底旅遊暖身；跨年後接續推出「2026花蓮太平洋燈會」（115/2/7-3/8）與「2026花蓮年貨大街」（115/2/11-2/15），將在花蓮市日出大道以主題燈組、展演、市集與年節氛圍延續熱度，旅客可賞燈、逛街、添年味，感受花蓮冬至新春的幸福能量。「今年以沉浸式感官設計為主軸，從舞台、燈光到煙火節奏皆精心規畫，期待帶給民眾完整且亮麗的花蓮冬季旅遊體驗。」

花蓮縣政府歡迎全台旅客提早安排旅程，跟著花蓮從聖誕、跨年一路玩到春節燈會與年貨市集，以歌聲與煙火迎接2026，以燈海與年味開啟新年，共同收藏這一夜的光亮與感動。（照片：花蓮縣政府提供）