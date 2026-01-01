花蓮太平洋觀光節跨年晚會登場 高空煙火照亮洄瀾夜空

「二0二五~二0二六花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會於花蓮市東大門重磅登場，現場施放全台最大十六吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，為花蓮跨年夜帶來震撼視覺盛宴（見圖），縣長徐榛蔚表示，花蓮不僅以山海景致聞名，更以溫暖的人情與堅韌精神帶領城市持續向前，歡迎全國民眾在新的一年走進花蓮、感受洄瀾魅力。

日本樂團 Czecho No Republic 一登場便以〈Amazing Parade〉帶動全場情緒，隨後接連演出〈No Way〉、〈Electric Girl〉、〈Psychedelic Night〉、〈Day by Day〉、〈Firework〉等歌曲；當《七龍珠改》、《七龍珠超》片尾曲〈Oh Yeah!!!!!!!〉與〈Forever Dreaming〉前奏響起時，立刻喚起觀眾童年記憶，台下尖叫聲與合唱聲此起彼落。

廣告 廣告

來自二0二五「洄瀾新秀爭霸讚」的兩組優秀新秀─榮獲「閃耀之星優選」的 Haiz 海子樂團 以原住民族語創作為核心，將文化、土地與記憶融入旋律之中；而獲得「洄瀾之星優勝」的 偏執狂樂團，則以搖滾曲風唱出現實與夢想之間的偏執與堅持，同時帶來原住民族語創作，展現多元音樂能量。

有「天生藝術家」之稱的 柏霖 PoLin，今年入圍第三十六屆金曲獎最佳華語男歌手，現場帶來創作專輯《允許萬物破碎》多首歌曲，包括〈How Are You〉、〈一塊小蛋糕〉，並接續演唱原創影集《火神的眼淚》插曲〈我的愛人〉與人氣作品〈破繭〉，細膩歌聲深深打動聽眾。

新世代超級女原民強音 ABUS 阿布絲 以深沉聲線層層堆疊情感，一曲〈MATA〉讓作品的內在深度在舞台上緩緩展開，接續演唱〈Fight for Love〉、〈布農〉與〈灰燼〉等歌曲，在細膩與力量之間展現獨具辨識度的音樂魅力；演出中更與舞者以幽默方式送上新年祝賀，拉近與觀眾的距離，現場氣氛溫暖而充滿活力。

來自富里的孩子、實力唱將 魏如昀 以空靈而富有穿透力的嗓音登場，演唱〈想見你想見你想見你〉、〈我們沒有再見〉與〈聽見下雨的聲音〉，帶領現場聽眾沉浸於深刻而感性的音樂氛圍；〈7777 次的墜落〉帶來截然不同的動感節奏，融合她獨特嗓音與強烈律動，為舞台注入新年能量！

本週發布新單曲的 「狼人殺女神」張語噥，一上台便帶來熱騰騰的新作〈垃圾帶走〉，副歌巧妙融入〈給愛麗絲〉旋律，台下觀眾隨之擺動；隨後演唱〈我知道你也不是那麼快樂〉、〈不在乎〉與〈色彩〉等歌曲，以溫柔卻充滿力量的嗓音療癒現場聽眾。

百變男團 VERA 今年第二度站上花蓮舞台，延續夏日演出的火熱節奏，帶來〈Hot Like Sun〉、〈要確〉、〈Beauty And A Beat〉與〈One I Need〉等歌曲，青春魅力打中少男少女的心。身為花蓮孩子的成員蔡朕也特別向鄉親致意，現場歡呼聲不斷。

情歌王子 李聖傑 登場後，以熟悉而溫暖的嗓音帶來〈複製貼上〉、〈最近〉與〈我們相愛吧〉等經典情歌；「我給你最後的疼愛是手放開?」KTV 必點金曲〈手放開〉，深情帶著滄桑的詮釋勾動現場心底回憶，許多觀眾輕聲跟唱，氛圍揪心而充滿共鳴。

倒數時刻後，由人氣男團 Ozone 接力帶來充滿動感的演出，接連演唱〈World Top〉、三週年單曲〈沒去過的地方 NEVER BEEN〉、演唱會限定曲〈Purple Days〉以及二0二五年聖誕推出的溫暖單曲〈浪漫主意〉，最後以〈火花〉作結，在新年的第一天以熱血與青春能量點燃全場氣氛。