花蓮太平洋觀光節跨年演唱會 璀璨煙火國際卡司閃耀東大門

花蓮跨年演唱會卡司堅強，七龍珠動畫日本樂團「Czecho No Republic」首度登台演出。（圖：花蓮縣政府提供）

2025年12月31日，花蓮太平洋觀光節跨年演唱會將於晚間8點在花蓮市東大門廣場盛大登場。活動匯聚國內外人氣卡司，並以全台最大等級的300秒高空煙火壓軸，邀請民眾在安全完善的環境中，共同迎接2026年。

演唱會卡司陣容堅強，橫跨多元曲風。包括李聖傑、Ozone、VERA、魏如昀、阿布絲、柏霖PoLin、張語噥等歌手輪番獻唱，並由花蓮在地新秀「偏執狂樂團」與「Haiz海子樂團」展現洄瀾音樂能量。國際舞台更邀請曾為《七龍珠》系列獻唱主題曲的日本樂團「Czecho No Republic」首度登台演出，為跨年夜增添國際視野。

倒數時刻將施放長達300秒、採用16吋大型彈的高空煙火秀。（圖：花蓮縣政府提供）

倒數時刻將施放長達300秒、採用16吋大型彈的高空煙火秀。今年以「千輪多彩煙火」為主題，呈現多層次光圈接力綻放的壯觀景象，並特別設計金色與暖白色系的光瀑特效，象徵溫暖與希望，打造震撼又溫馨的視覺饗宴。

為確保活動安全，花蓮縣政府於12月30日進行人流疏散演練。活動當晚（12月31日18:30至隔日1:00）會場周邊將實施交通管制，範圍包含中山路（中華路至海濱街）、重慶路、軒轅路、福町路等多條道路，請用路人提前改道。

會場內設置3處安檢點，採目視檢查。請民眾勿攜帶大型行李、置物車及危險物品，違者禁止入場。縣府將加派警力維安，請民眾配合工作人員引導，共同維護現場秩序與順暢。

欣賞跨年演唱，建議民眾多利用大眾運輸。（圖：花蓮縣政府提供）

建議民眾多利用大眾運輸。可於花蓮轉運站搭乘市區公車1121、1122、1126、1128、1132、1133、1136、1139、1140、1145、301路線，或市民小巴7號線（夜環線），於「中華路」站下車後步行約5分鐘即可抵達。

跨年後，花蓮旅遊熱度不減！「2026花蓮太平洋燈會」將於2026年2月7日至3月8日在日出大道璀璨開展，歡迎民眾安排新年旅程，從跨年狂歡到燈會漫遊，體驗花蓮的多元魅力。

更多活動詳情請關注花蓮縣政府觀光處官方公告。（梁國榮報導）