花蓮太平洋觀光節跨年演唱會 9+1組卡司接力開唱

「二○二五~二○二六花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會將於十二月三十一日晚間八點在花蓮市東大門廣場盛大開唱（見圖）！

花蓮縣政府公布卡司陣容，包括情歌天王李聖傑、大勢男團Ozone、人氣男團VERA、創作才女魏如昀、原民女強音阿布絲、天生藝術家柏霖PoLin、新生代歌姬張語噥，以及從「二○二五洄瀾新秀爭霸讚」脫穎而出的在地優秀樂團－「偏執狂樂團」與「Akua*SKD」輪番上陣，縣府更預告將有神秘嘉賓即將公布，共計九+一組卡司接力演唱，為倒數時刻增添期待亮點。演出同步搭配全台最大十六吋高空煙火，千輪多彩煙火多層次綻放，金色暖白光瀑將點亮夜空三○○秒，陪伴觀眾迎向嶄新二○二六。

花蓮縣政府表示，跨年演唱會場地緊鄰榮獲「夜市王」冠軍的東大門夜市，民眾可在倒數前後品嚐在地小吃與人氣攤位，用美食、音樂與山海魅力迎接新年。縣府提醒遊客及早規劃住宿、交通，並鎖定活動資訊公告，以免錯過卡司壓軸及煙火最精彩時刻。今年舞台燈光設計、影像視效同步升級，期望打造沉浸感十足的跨年體驗，成為旅客心中最難忘的二○二五年末回憶。

縣長徐榛蔚表示，花蓮在面對挑戰後逐漸以堅韌亮麗姿態重返旅人視野，跨年活動不僅帶來音樂與歡笑，更象徵迎向新年的勇氣與祝福。「我們希望所有來花蓮的朋友，都能從煙火與歌聲中獲得力量與溫暖。今年卡司多元、煙火璀璨，還有神秘重量級嘉賓壓軸，邀請大家與花蓮一起迎接最美跨年夜。」

觀光處長余明勳表示，跨年將為花蓮冬季活動掀起最高潮，而精彩不止於此。花蓮冬季節慶自十一月起陸續展開，溫泉季、花海季與幸福聖誕城接力登場，為年底旅遊暖身；跨年後接續推出「二○二六花蓮太平洋燈會」（一一五/二/七~三/八）與「二○二六花蓮年貨大街」（一一五/二/十一~二/十五），將在花蓮市日出大道以主題燈組、展演、市集與年節氛圍延續熱度，旅客可賞燈、逛街、添年味，感受花蓮冬至新春的幸福能量。「今年以沉浸式感官設計為主軸，從舞台、燈光到煙火節奏皆精心規畫，期待帶給民眾完整且亮麗的花蓮冬季旅遊體驗。」

花蓮縣政府歡迎全台旅客提早安排旅程，跟著花蓮從聖誕、跨年一路玩到春節燈會與年貨市集，以歌聲與煙火迎接2026，以燈海與年味開啟新年，共同收藏這一夜的光亮與感動。

