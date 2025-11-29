花蓮太平洋跨年壓軸卡司出爐！超大咖男神確定參加 力拚阿妹、蔡依林

記者鄭尹翔／台北報導

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會卡司出爐。（圖／花蓮縣政府）

「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在花蓮東大門廣場登場，今年主打超豪華卡司陣容，由情歌天王李聖傑擔任壓軸演出，超人氣男團Vera也將帶來最具活力的唱跳舞台。活動不僅是跨年重頭戲，更是花蓮在風災後迎向新年的重要象徵，吸引全台歌迷引頸期盼。

李聖傑繼台北小巨蛋秒殺演唱會後，將把小巨蛋後的第一場大型演出獻給花蓮。他預告將帶來全新創作與經典金曲，希望用音樂療癒受災後努力重建的花蓮居民。他表示再次踏上花蓮舞台別具意義：「希望能把更多新歌與力量送給花蓮的朋友，音樂或許不能改變一切，但能帶來力量。」

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會卡司出爐。（圖／花蓮縣政府）

Vera 今年也以完整陣容站上花蓮跨年，其中成員蔡朕更是地道的花蓮人，熱情推薦大家來東大門夜市、感受家鄉遼闊的山海美景。團員們回顧2025年成長，包括戲劇初試、水準舞台突破與團體調整，期待在跨年舞台上以全新編排、滿滿能量回饋歌迷，「希望把最好的能量帶給花蓮，一起迎接嶄新的2026。」

今年花蓮歷經風災考驗，Vera 也特別強調希望用演出化成力量。藍弟感性表示：「花蓮的韌性與毅力，是台灣最美的風景。」孟維也說，團隊為此特別準備震撼的表演，希望讓當地居民與遊客感受到真正的用心，「期待一起用音樂迎接全新的開始。」

除了歌手卡司極具吸引力外，今年跨年夜也將施放全台最大規模的煙火秀，包含16 吋高空煙火與「千輪多彩煙火」設計，七彩光層如花朵在夜空綻放，更安排象徵光明與平安的金色光瀑章節，預計點亮花蓮夜空，打造最震撼、最療癒的新年視覺盛典。

