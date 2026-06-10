花蓮失智友善愛心車隊成軍 暖心7司機投入服務

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）小黃司機郭友田在花蓮火車站前排班，曾見1名身上沾滿糞污的老人焦急叫車，眾人避之唯恐不及，他卻願意送老人到醫院看診。他說：「我希望罹患失智症的父母在外也被溫柔且公平對待。」

花蓮縣衛生局與門諾醫院失智共照團隊提出「失智友善愛心計程車隊」的構想時，郭友田毫不猶豫加入，希望把自己走過的照顧歷程，化為守護其他家庭的力量。

花蓮縣首批失智友善愛心計程車隊9日成軍，有7名司機成為失智長輩外出就醫、復健及參與社區活動的重要夥伴，不繞路、不加價，為失智家庭打造一條更安心的回家路。

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「沒有親身照顧過失智症患者的人，很難理解那種無助。」郭友田說，父母不僅記憶逐漸流失，還經常自言自語，有時前一刻還能正常交談，下一刻卻活在另一個時空裡。對家屬而言，最擔心的不是長輩忘東忘西，而是當家人無法時時陪伴時，他們是否能被善待。

門諾醫院院長莊永鑣表示，加入服務的7名司機，不只是計程車駕駛，更是花蓮失智友善社區的重要夥伴。當社區裡有越來越多人願意理解失智症、接納失智症，失智家庭就不再孤單。期待未來有更多司機加入行列，逐步建構更完整的失智友善交通網絡，讓長輩都能安心出門、平安回家。

授證前，門諾醫院特別安排失智症相關知識及友善溝通課程，由長照部督導陳盈如及失智共照中心個管師陳莛擔任講師，講解失智症常見症狀、迷途風險、辨識方式及實務溝通技巧。

陳盈如指出，失智症並非單純記憶力退化，患者可能出現時間、空間感混亂、判斷力下降、情緒起伏大及重複問話等情形。花蓮65歲以上長者約有6萬多人，失智症盛行率約8%，推估縣內有4000多名失智長者。許多患者外觀看似正常，卻可能因迷路、忘記目的地或遭受詐騙而陷入危險，因此建立友善支持網絡格外重要。

陳莛則透過實際案例分享，教導司機如何與失智長者互動。她說，面對失智症患者最重要的是傾聽與陪伴，不要爭辯、不要責備，也不要急著糾正。當長輩情緒激動時，可透過轉移注意力方式安撫情緒；若發現疑似迷途長者，應主動關懷、協助留在安全場所，必要時尋求警方協助。

郭友田與李清德2名司機都曾是失智症患者的家屬；李清德的父親生前出現被害妄想、焦慮及記憶衰退等症狀，照顧過程十分艱辛。他認為，失智友善車隊最大的價值，不只是接送本身，而是讓長輩在外出過程中獲得真正的理解與尊重。「如果當年有這樣的服務，照顧家庭一定會安心很多。」

隨著政府嚴格執行70歲以上高齡駕駛換照與體檢規定，許多長者放棄自行駕車，對計程車的依賴度大增，愛心卡乘車甚至佔了日間載客量的一半以上。「失智症家庭已經夠辛苦了，不該連出門都提心吊膽。」郭友田說，這次加入的7位司機都經過挑選，是真心願意投入公益服務的夥伴。

花蓮縣政府衛生局表示，失智症患者眼中的世界往往與一般人不同，有些長輩不願下車，不是故意不配合，而是因為視覺認知產生偏差，把平坦地面看成危險深谷，因此感到恐懼。

受過專業訓練的司機懂得如何理解這些行為背後的原因，並以耐心與同理心陪伴長輩完成每一次移動。此次失智友善愛心計程車隊的成立，不僅補足失智家庭交通支持的一環，也讓友善與理解走進城市每個角落，為花蓮打造更具溫度的高齡照顧環境。（編輯：張銘坤）1150610