花蓮失聯飛官剛蜜月返隊！與軍階上士妻同單位服役 私下性格曝光

（記者張芸瑄／綜合報導）空軍花蓮基地一架 F-16V 戰機 6 日晚間在花蓮縣豐濱外海疑似發生事故，29 歲飛官辛柏毅上尉在任務中跳傘後失聯，軍方正持續投入搜救。據了解，辛柏毅去年 5 月與同樣在花蓮基地服役的妻子結婚，兩人新婚後近日才從芬蘭返台度蜜月，返隊時間未滿 48 小時即傳出意外。有地方居民回憶，曾遇到辛柏毅主動提及飛機起降噪音，向民眾致歉，形容他相當親切有禮。

圖／29 歲飛官辛柏毅上尉在任務中跳傘後失聯，軍方正持續投入搜救。（翻攝 IDF 經國號）

空軍透露，辛柏毅出生於澎湖，為空軍官校 108 年班，累積飛行時數約 611 小時，其中 F-16V 機種時數達 371 小時。涉事戰機機體使用時間約 3894 小時，發動機則累積 5447 小時。

辛柏毅的妻子在花蓮基地擔任行政職務，軍階為女上士，兩人隸屬不同單位。夫婦日前剛結束蜜月行程返國，辛柏毅復飛後投入夜間訓練，卻在 6 日執行例行任務時發生失聯情況。

圖／29 歲飛官辛柏毅上尉在任務中跳傘後失聯，軍方正持續投入搜救。（翻攝 IDF 經國號）

消息傳出後，有花蓮居民表示，曾在台中清泉崗基地與辛柏毅短暫接觸，對方得知他來自花蓮後，還特別提到戰機噪音可能造成當地困擾，並向民眾致意；在地人印象中，他待人溫和、態度良好。

空軍說明，辛柏毅於當日 18 時 17 分駕駛 F-16V 戰機起飛進行訓練，19 時 29 分於花蓮縣豐濱鄉外海約 10 浬處疑似跳傘，軍方隨即啟動應變中心，動員空、海單位展開搜尋作業，相關原因仍在調查中。

