花蓮女中以好客藝術村提案獲獎 鄉長游淑貞讚同學創意活化數位升級

吉安鄉長游淑貞長期關注教育扎根與青年創意培力，推動多項跨域學習與地方創生計畫，也鼓勵學生以創意思維發現家鄉之美。

游鄉長親赴花蓮女中，表揚五位優秀學生：葉宛柔、葉宣彤、陳元馨、蔡錂及林家榆，同學們以「慶逢花開時‧吉安好客藝術村探秘之旅」為題參與2025年花蓮創新創業嘉年華青年夢想家提案（見圖），榮獲花蓮縣青年發展中心行動獎勵金肯定。由於該提案是以吉安鄉慶豐村「好客藝術村」為主要場域，游淑貞特前往祝賀並詳細了解創作意涵，肯定學生以創新思維推動地方文化傳承的行動力。

廣告 廣告

指導老師林峻有表示，感謝游淑貞鄉長親自蒞臨鼓勵，讓學生們感受到地方首長的重視，帶給莫大的榮譽與鼓舞。團隊中有四位成員來自吉安，經過公共性、安全性與可操作性等多方評估，最終選定具有移民村歷史底蘊的「好客藝術村」作為實境遊戲設計場域。計畫從四月底啟動於十月完成發表，學生們在學測壓力與比賽挑戰間仍堅持不懈，展現非凡毅力。林老師指出，本屆競賽多由大專院校參賽，花女學生能以高中身分脫穎而出，實屬難得，也證明青年學子對家鄉文化創新的熱力與潛力。

花蓮女中校長詹滿福表示，感謝游鄉長親自蒞臨給予同學們肯定，學生們透過這項提案，從文化、建築、族群與人文角度重新理解家鄉，培養地方觀察與文化詮釋能力。葉宛柔同學分享，團隊將實境解謎遊戲數位化，讓遊客透過手機自導覽式探索好客藝術村的文化故事，並結合在地店家美食與商圈，期望帶動地方觀光消費，讓遊戲成為永續推展家鄉文資觀光的媒介。

吉安鄉好客藝術已成為花蓮藝文生活的核心基地，每月策辦創意主題展演，吸引藝術家與在地團體挹注豐沛量能，提升地方文化厚度與幸福生活品質。園區不僅是民眾休憩空間，更是多元文化交融的藝術平台，遊客能在此欣賞日治古蹟建築、百年老樟樹、多元展覽等。花女學生從吉安藝文出發、以創意回饋地方建設的精神，啟動花蓮各地的精采文化與歷史紀錄。