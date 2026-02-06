花蓮婦夢見自己跌入聚寶盆！ 隔天「選第一張」刮中100萬

花蓮婦人夢見自己「跌入聚寶盆」，隔天刮中百萬夢境成真。（示意圖；本刊資料照）

新年將至，許多民眾會選擇買刮刮樂試手氣，花蓮1名婦人因晚上夢見自己掉入聚寶盆中，隔天路過彩券行時決定試手氣，沒想到夢境成真，成幸運百萬得主。

據花蓮玉里中山路上的「鑫好神投注站」代理人周先生轉述，當時有1名婦人因前一晚夢到自己跌入滿是金銀財寶的聚寶盆中，隔天路過彩券行時，興起試試手氣想法。

她從業者提供的三本「2,000萬超級紅包」中，挑出一本的第一張現場開刮，刮著刮著她發現自己的夢成真，趕緊拿給業者掃投注機確認，隨著中獎音樂響起，沒錯她就是幸運兒，中了100萬元，讓她開心不已。

