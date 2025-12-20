花蓮婦女體適能運動大會 小巨蛋登場

花蓮縣政府社會處主辦、花蓮縣婦女會承辦的「運動健康．快樂人生」婦女會體適能運動大會，二十日上午在小巨蛋熱鬧登場。各鄉鎮市婦女會姐妹一早活力飽滿參與盛會（見圖），展現女性健康自信、熱忱的運動力。縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁出席活動，為婦女姐妹們加油打氣！

花蓮縣政府長期積極推動「健康花蓮」政策，透過全民運動及社區健康促進活動，持續打造健康幸福城市。本次活動結合政府與民間力量，展現縣府落實健康城市理念與推動性別平權的決心，期盼藉由活動鼓勵更多婦女朋友投入運動行列，在強健體能的同時，也促進家庭關係與社區情感的連結，讓健康與幸福在花蓮各地處處開花。

縣長徐榛蔚表示，婦女姊妹們是家庭裡溫暖幸福的泉源，更是社區、部落、各鄉鎮發展裡，支撐社會安定的重要力量，她感謝婦女姊妹們在花蓮遭遇天災或需要協助時，發揮溫暖的力量，付出關懷、給予協助，以實際行動守護花蓮的幸福。她也鼓勵婦女姐妹們能夠在家庭以外的領域學習發展，除了能讓身心更加健康外，也能提升自信心，期盼今日的運動會讓所有婦女姐妹都能將自己身心調整到最健康，而自身的健康也深深影響著家庭，讓家庭和樂、社會安定。

徐縣長進一步表示，花蓮是健康樂活的運動城市，為推廣運動生活化，從歷任縣長王慶豐、謝深山、傅?萁到她任內的努力下，縣府持續完善運動休閒園區、美崙溪畔的寵物公園、國福體育園區、周邊多項運動場地及設施，縣府也串聯七腳川溪與美崙溪的休憩空間，持續打造花蓮為大健康城市。隨著各項設施與復建工程陸續完工，全新的成人體健設施、親子共融的活動空間及全新安全的親海步道，太平洋公園新建成人體健區及周邊步道橋梁完工啟用，明(21)日下午歡迎鄉親蒞臨啟用典禮，一同見證太平洋公園的嶄新面貌。

花蓮縣政府社會處長陳加富指出，為推動花蓮縣全民運動習慣並維持「健康城市」榮譽，特別結合花蓮縣婦女會及各鄉鎮、社區婦女團體，倡導「體適能樂活運動」理念。透過本次「運動健康．快樂人生」活動，婦女朋友們以輕鬆愉快的方式參與運動，不僅培養規律運動習慣、強化身心靈健康，也在活動中促進彼此情感交流，展現花蓮婦女自信與活力。

今日活動內容豐富多元，包括全體運動員及在場嘉賓共同參與律動與大會舞，進行體適能伸展操及大會舞表演，現場整齊劃一、氣氛熱烈；另安排全體工作人員與運動員共同參與趣味活動回饋，在歡笑與互動中增進團隊合作與社區凝聚力，讓參與者在運動中感受快樂、在交流中累積正能量。

活動結合舞蹈、律動與健康觀念分享，獲得與會民眾一致好評，許多參與者表示，不僅學習到正確的運動方式，更深刻感受到運動帶來的快樂與社區連結的力量。

陳處長進一步表示，規律運動是提升體能、預防疾病及穩定情緒的重要關鍵，未來將持續推動婦女健康促進與社區體適能相關活動，鼓勵更多婦女朋友走出家門、投入運動行列，讓運動成為日常生活的一部分，共同邁向「健康、快樂、幸福」的美好人生。