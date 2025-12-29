花蓮婦嬰福利再升級 擬增疫苗補助及提高托育金

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮縣政府重視青年家庭養育及婦嬰健康照護議題，為讓照顧更全面，除原本「好孕3大禮」、「7大好孕禮」，明年將新增疫苗補助及提高托育獎勵金每月2500元等措施。

花蓮縣政府說明，自民國108年推出「好孕3大禮」、109年升級為「7大好孕禮」，年年檢討、滾動調整相關措施，整合社會處及衛生局資源，依不同階段需求，持續優化補助與服務內容，讓照顧更全面。

在孕前階段，於114年新增「醫療性凍卵補助」，針對有醫療需求者提供每案新台幣6萬元補助，協助女性保留生育選擇。

廣告 廣告

在孕中階段，縣府持續提供多項婦嬰照護好禮，包括營養券7000元、成人三合一疫苗1400元、唐氏症篩檢2400元、母乳哺育諮詢2000元，以及高風險孕產婦追蹤照護服務；114年再新增子癲前症篩檢2000元，強化孕期健康管理。115年則將規劃導入孕婦RSV（呼吸道融合病毒）疫苗，每劑7680元，透過孕期接種，同時提升孕婦及胎兒的保護力，強化婦嬰防護網。

在產後階段，縣府持續提供生育補助2萬元，並致贈新生兒祝福禮（常用育兒物品）及嬰幼兒閱讀禮袋（孩子的第一本繪本）；同時提供坐月子到宅服務180小時、新生兒代謝疾病篩檢全額補助，以及兒童發展篩檢補助1000元。另於114年新增口服輪狀病毒疫苗補助2000元，並規劃於115年調升為4000元，持續強化幼兒健康照護。

在托育階段，育兒津貼補助每月5000元（第3名子女7000元）。縣府持續加碼托育獎勵金，針對準公共托育全職托育人員，114年已將托育獎勵金調升為每月2000元，並規劃於115年再調高至每月2500。4歲後銜接「花蓮縣公立幼兒園免費就學補助」，第一胎中央補助後差額由縣府補助，約每月補助1000元，確保幼兒安心就學。

此外，114年同步新增多項保母福利措施，包括心理諮商補助2000元、健檢補助4500元、保險補助2640元、證照加給2000元，以及補助裝設錄影設備8000元，從身心健康、專業進修到執業安全全面支持托育人員。縣府強調，讓照顧幼兒的人也能被妥善照顧，才能打造更安心、永續的托育環境。

花蓮縣政府強調，持續傾聽家庭與第一線照顧者的需求，持續優化婦幼各階段所需政策，讓青年家庭在花蓮「敢生、好養、安心」，共同打造幸福宜居的花蓮。（編輯：李淑華）1141229