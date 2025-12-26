花蓮縣政府持續完善婦嬰照顧政策，打造對青年家庭更友善的生養環境。

縣政府表示，縣長徐榛蔚特別重視青年家庭養育及婦嬰健康照護議題，自一○八年推出「好孕三大禮」、一○九年升級為「七大好孕禮」以來，縣府團隊年年檢討、滾動調整相關措施，整合社會處及衛生局資源，依不同階段需求，持續優化補助與服務內容，讓照顧更全面，一一五年亦將新增疫苗補助及提高托育獎勵金等措施。

花蓮縣政府說明，在「孕前階段」，縣府於一一四年新增「醫療性凍卵補助」，針對有醫療需求者提供每案六萬元補助，協助女性保留生育選擇。

而在「孕中階段」，花蓮縣持續提供多項婦嬰照護好禮，包括營養券七千元、成人三合一疫苗一四○○元、唐氏症篩檢二四○○元、母乳哺育諮詢二千元，以及高風險孕產婦追蹤照護服務；一一四年再新增子癲前症篩檢二千元，強化孕期健康管理。一一五年則將規劃導入孕婦RSV疫苗，每劑七六八○元，透過孕期接種，同時提升孕婦及胎兒的保護力，強化婦嬰防護網。

在「產後階段」，縣府持續提供花蓮縣生育補助二萬元，並致贈新生兒祝福禮（常用育兒物品）及嬰幼兒閱讀禮袋（孩子的第一本繪本），迎接新生命；同時提供坐月子到宅服務一八○小時、新生兒代謝疾病篩檢全額補助，以及兒童發展篩檢補助一千元。另於一一四年新增口服輪狀病毒疫苗補助二千元，並規劃於一一五年調升為四千元，持續強化幼兒健康照護。

在「托育階段」，育兒津貼補助每月五○○○元（第三名子女七千元）。縣府持續加碼托育獎勵金，針對準公共托育全職托育人員，一一四年已將托育獎勵金調升為每月二千元（最高四千元），並規劃於一一五年再調高至每月二五○○（最高五千元）。四歲後銜接「花蓮縣公立幼兒園免費就學補助」，第一胎中央補助後差額由縣府補助，約每月補助一千元，確保幼兒安心就學。此外，一一四年同步新增多項保母福利措施，包括心理諮商補助二千元、健檢補助四五○○元、保險補助二六四○元、證照加給二千元，以及補助裝設錄影設備八千元，從身心健康、專業進修到執業安全全面支持托育人員。縣府強調，讓照顧幼兒的人也能被妥善照顧，才能打造更安心、永續的托育環境。

而進入「國小就學階段」，讓孩子就學零負擔，持續銜接六大免費政策，免費教科書、免費簿本、免收代辦費、免費營養午餐、免費課後輔導以及補助團體保險費。營養午餐部分，更提供「周周喝豆奶、餐餐有點心、每周二次有機蔬菜」，增進孩童營養均衡，促進在地有機農業發展。

花蓮縣政府強調，縣府持續傾聽家庭與第一線照顧者的需求，持續優化婦幼各階段所需政策，讓青年家庭在花蓮「敢生、好養、安心」，共同打造幸福宜居的花蓮。所規劃新增項目待一一五年總預算案審定後將進一步公告細節。