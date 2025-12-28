花蓮婦騎車遭貨車追撞「頭部重創」 搶救不治身亡

台9線死亡車禍！婦人騎車遭貨車追撞，送醫不治。（圖／TVBS）

一名60歲何姓婦人在花蓮富里台9線騎車左轉時，遭後方直行小貨車追撞不幸身亡，另一起事故則發生在桃園，36歲游姓男子闖紅燈騎機車與轎車碰撞，造成多處擦挫傷及左腿骨折。這兩起交通事故皆因未注意路況或不遵守交通規則而導致嚴重後果，提醒大家用路安全的重要性，特別是轉彎及號誌遵守方面需格外小心。

台9線死亡車禍！婦人騎車遭貨車追撞，送醫不治。（圖／TVBS）

在花蓮富里台9線249.9公里處，一起嚴重車禍於26日下午1點多發生。一名60歲何姓婦人騎車從外側車道準備左轉進入農會時，遭後方同向內側車道一輛直行小貨車追撞。事故發生時，何姓婦人連人帶車從對向噴飛，在路面翻滾好幾圈，後方車輛見狀紛紛緊急煞車。

警方與救護人員迅速趕到現場，設置三角錐指揮交通，並將傷勢嚴重的何姓婦人固定在長背板上送醫治療。消防局富里分隊小隊長王春暉表示，女性騎士躺臥在路中，救護人員評估處置後將其送往慈濟醫院。然而，由於何姓婦人頭部遭到嚴重撞擊，身上也有多處擦傷，送醫搶救後因顱內出血嚴重不幸宣告不治。

初步了解，肇事的小貨車駕駛是一名24歲胡姓男子，當時他正要回家，與準備前往富里農會的何姓婦人不幸發生車禍。目前警方依過失致死罪進行偵辦。

同一天，桃園也發生了一起車禍意外。晚上6點多，36歲游姓男子闖紅燈，騎機車行經桃園中正北路時，與61歲郭姓女子駕駛的車輛發生碰撞，之後又波及前方另一台車。事故現場可見機車倒在路中央，地上散落著車殼碎片，白色轎車車頭嚴重凹陷且有明顯刮痕。

游姓機車騎士因這起事故造成多處擦挫傷及左腿骨折，送醫治療後所幸無生命危險。據了解，事故原因是機車騎士不遵守交通號誌，搶快通行所致，結果不僅造成交通阻礙，自己也身受重傷。

