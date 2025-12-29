花蓮孕婦 RSV疫苗免費打

花蓮縣政府打造友善青年家庭的育兒環境，積極完善婦嬰照顧政策，明年規畫新增孕婦免費接種RSV（呼吸道融合病毒）疫苗，提升媽媽與胎兒保護力，也預計提高口服輪狀病毒疫苗補助經費，從每劑2000元增至4000元，強化幼兒健康照護，此外，將調高準公共托育全職托育人員托育獎勵金，由每月2000元調整為2500元，細節待縣議會審定明年總預算後公告。

縣府在民國108年推出「好孕3大禮」政策，提供高風險孕產婦健康管理、婦嬰照護營養券及全縣新生兒先天性代謝異常疾病篩檢等服務，廣獲民眾好評，隔年再升級成「7大好孕禮」，增加妊娠糖尿病篩檢、母血唐氏症篩檢、百日咳疫苗及泌乳諮詢等服務。

縣府指出，推動好孕政策以來，團隊逐年檢討、滾動調整措施，依婦嬰不同階段需求整合資源，優化補助與服務內容，讓照顧更全面，今年在「孕前階段」新增醫療性凍卵補助，提供醫療需求者每案6萬元補助；「孕中階段」新增子癲前症篩檢；「產後階段」增加補助口服輪狀病毒疫苗每劑2000元。

縣府表示，明年預計擴大婦幼福利政策，包括在「孕中階段」導入每劑7680元的孕婦RSV疫苗，透過孕期接種，提升孕婦及胎兒保護力，強化婦嬰防護網；「產後階段」口服輪狀病毒疫苗補助費用從2000元調升至4000元。

另外，縣府也優化托育政策，新增多項保母福利措施，包括補助心理諮商、健檢、保險、證照加給及裝設錄影設備等費用，也持續加碼準公共托育全職托育人員托育獎勵金，今年已調升為每月2000元、最高4000元，規畫明年再調高至每月2500元、最高5000元，讓照顧幼兒的人也能被妥善照顧。

縣府強調，明年規畫新增補助項目，需待議會審定總預算案後再進一步公告細節，縣府團隊會持續傾聽家庭與第一線照顧者的需求，優化婦幼各階段所需政策。