花蓮孝子「燒光200萬尋母」！吊車大王鼻酸出手了

人稱「竹北吊車大王」的啟德機械起重公司董事長胡漢龑，以擁有雄厚財力及4妻14孩聞名，熱心公益的他，在去（2025）年花蓮光復鄉發生洪災時，更是霸氣派出小山貓、怪手挺進花蓮光復協助清淤，無償救災投入總額超過百萬，但即便如此，目前仍有5人失聯，甚至有位莊先生為了找到母親，自掏腰包租怪手開挖，燒光百萬存款。對此，「吊車大王」本人也出手，再度派出相關機具前往當地救援，期盼能幫這位裝難找到母親。





花蓮光復鄉目前仍有5人失聯。（圖／民視新聞網資料照）





聞家屬尋親鼻酸！「吊車大王」出手了





「竹北吊車大王」胡漢龑20日透過IG發文，表示前幾天晚上從新聞上得知，花蓮光復鄉1位莊先生為了找失聯的母親，燒了破百萬元，聽到莊先生說出「我只想找到媽媽」後，讓他內心一陣鼻酸，感嘆「我也很愛我的母親！」，在思考一整夜後，決定再派女婿帶著機械前往花蓮光復鄉支援。

「竹北吊車大王」胡漢龑得知男子遭遇後，決定出手幫忙。（圖／翻攝自IG ＠huboss888）

連夜馳援6小時！吊車大王呼籲各界出力





胡漢龑也透過影片喊話所有朋友們，以及重機械界的朋友們，能夠一起出一份力，將莊先生的母親，以及其他4位失聯者全數找出。胡漢龑坦言，連夜到花蓮救災，這段路程一共6小時，實在是非常辛苦，並在影片最後感謝相關單位沿路協助，讓他們能順利前往當地救助。

胡漢龑也透過影片喊話重機械界的朋友們，能夠一起出一份力。（圖／翻攝自IG ＠huboss888）





吊車大王善舉獲讚！網質疑公部門執行力低落





影片出爐後，立刻獲得網友們盛讚，「常看胡董在社會上民眾需要幫助時，總是不遺餘力的幫助民眾，看了很感動」、「胡董，真的很有心」、「感謝胡董的善心」、「好人一生平安」。另外，也有不少網友質疑花蓮縣府，開酸「搞到吊車大王出場，政府呢？」、「他們在忙著算錢吧」。





胡漢龑派女婿帶著機械前往花蓮光復鄉支援。（圖／翻攝自IG ＠huboss888）





