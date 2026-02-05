花蓮學校補助身障者聘用！國中小學免罰款 每年每人補助53萬

教育處長翁書敏協調跨局處，編預算、購置人材庫，協助校方聘用身心障礙等問題。（本報資料照片）

無黨籍縣議員楊華美促成縣府編預算 協助學校進用身心障礙者。（資料照片）

為協助縣內國中小學依法進用身心障礙者，並減輕校方長期面臨的人力與經費壓力，花蓮縣政府近期完成相關經費與配套機制規劃，教育處長翁書敏表示，縣府將從「前端補助人力經費」著手，避免學校因無法聘足法定身障員額而遭受罰款，讓制度不再成為基層學校的負擔。

翁書敏指出，依中央《身心障礙者權益保障法》規定，各級機關須進用至少3％的身心障礙者，學校端同樣適用相關規範。對規模較大的學校而言，依法須聘用一定比例的身障人員，但實務上卻常面臨「找不到人、也沒有缺額」的雙重困境。

她說明，學校人力結構以教師為主，教學現場對人力條件有其專業要求，身心障礙者較適合的職缺多為行政人員或計畫型約聘僱人員，但相關職缺本就有限，導致不少學校即使有心依法聘用，仍難以順利媒合。

翁書敏表示，過去若未達法定進用比例，學校須自行繳納差額補助費，相關費用多半從學校辦公費支出，讓校長承擔不小壓力。教育處去年起即著手規劃因應作法，決定由縣府編列經費，從前端補助身障人力的聘用成本，而非事後協助繳納罰款，盼能從制度面解決問題。

她指出，目前先預編10名身心障礙人力的經費，每人每年約53萬元，共530萬元，預算由議會審議，並採「外加員額」方式，不占學校原有編制，學校也不需自行負擔薪資。目前已有明義國小、北埔國小等校提出申請，多為已無缺額的大型學校。另人事處協助，同步建置身心障礙人力人才庫，提供學校媒合管道，降低搜尋人力的困難。

關切此案的縣議員楊華美表示，「學校想依法用人，卻沒有錢、也找不到人」，是她在多場校長會議中反覆聽到的共同心聲，顯示這並非個案，而是長期存在的結構性問題。去年5月起在議會質詢，要求縣府跨局處協調，從制度面協助學校解決困境。

楊華美指出，國中小學人事多由上級機關統一派任，校長難以自行決定聘用對象，導致身障進用責任卻落在學校身上，形成不對等壓力。她肯定縣府此次由教育處統籌經費、人事處協助媒合、社會處盤點就業資源的作法，讓學校不再單打獨鬥，也能同時保障身心障礙者的工作權。

楊華美表示，縣府完成制度規劃，是重要的政策突破，不僅能減輕校長的行政與財務負擔，也讓校務回歸教育本質。她期盼未來持續優化媒合與支持機制，打造更友善、多元且具包容性的教育與就業環境。

