花蓮客家媳婦災後重生 越南姊妹麵店光復飄香

〔記者王錦義／花蓮報導〕「我看到社區line群組有人分享麵店營業的消息，實在很開心趕快就跑來了！」，花蓮光復遭受923洪災後許多民生店家受到衝擊，大華村兩位越南新住民姊妹共同經營的麵店也慘遭洪水波及，在眾多善心人士支援下近日重新營業，好多老顧客回來，社區小吃店的開張讓光復重建工作逐步前進。

「多麼希望家園與生活回到原來的樣子，多麼期待巷子口的早餐店亮燈，路邊的麵店飄出熱騰騰的香味。以前覺得有點吵鬧與雜亂的小吃店街道，現在是他最想念的家鄉景象。」，光復街道受到洪水破壞，許多街上過去日常小吃店家都還在整理，越南新住民姊妹吳虹娥與鄧氏眉分別是阿美族、客家媳婦，二人選在大華村開的曉慧麵店，這間麵店的組成就是一個光復多元族群的縮影。

廣告 廣告

「我們已經50多天沒有工作沒有收入了，心裡很慌張，今天能夠重新營業真的很開心，心裡踏實許多」，客家媳婦鄧氏眉說，房東人很好，很快幫房子修好；吳虹娥說，嫁來台灣已經20多年，孩子也20歲了，大約9年前，跟好朋友鄧氏眉一起接下麵店，期望幫家中帶來一點收入，如果沒有客家朋友善心協力，其實連去哪裡買攤車、快速爐都找不到。

長期投入鳳林社造工作、在此次協助麵店重新營業居中聯繫的李美玲說，光復災區重建之路漫長，曉慧麵店在客家善心人士支持下重新營業，帶來重建區的溫馨與希望。目前仍有許多財損慘重的店家，也在努力籌措重新開業的資金、支援與勇氣，期待公私協力，光復百工百業的店家是災區復原的重要目標。

李美玲說，此次協助光復受災復原的志工行動，客家界不落人後，如新竹新埔褒忠義民廟特別召開董事會討論並通過捐款、海外客家社團領袖趁十月返台之際也號召捐款，客委會前主委楊長鎮前往光復多日當「鏟子超人」；客家委員會鄭香浩募集兩台冰箱；客家雜誌社經理張義品號召好友集資購買全新攤車、鍋爐等設備獲得九名友人響應。

【看原文連結】

更多自由時報報導

溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂

台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場

「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意

彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

