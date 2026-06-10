花蓮客家拼布技藝傳承展創意成果打造龍舟賽文化亮點

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花蓮縣政府客家事務處辦理「一一五年客家技藝人才培訓計畫客家布藝研習課程」，展現客庄文化的創新活力。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

為傳承客家傳統工藝文化，培育地方技藝人才，花蓮縣政府客家事務處辦理「一一五年客家技藝人才培訓計畫客家布藝研習課程」，以客家花布為創作主題，透過系統化教學與實作體驗，帶領學員認識客家花布文化、學習拼布技法及作品設計，讓傳統工藝在學習與創作過程中持續傳承，進一步培育客家文化傳承人才，展現客庄文化的創新活力。

縣長徐榛蔚表示，客家花布是客家文化中極具代表性的生活美學元素，而拼布工藝更是結合傳統技藝、創意設計與文化傳承的重要載體。希望透過客家技藝人才培訓課程，讓民眾深入認識客家花布所蘊含的文化意涵，更能培育在地工藝人才，讓傳統技藝在現代生活中持續創新發展，期盼藉由作品參與國際賽事展示，向來自世界各地的選手與遊客展現花蓮客家文化的獨特魅力與深厚底蘊。

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客家事務處長潘乾鑑指出，此次客家拼布研習課程共計十二堂，三十六小時，透過循序漸進的教學方式，帶領學員學習拼布設計、布料配色、裁剪縫製及作品創作等技巧。課程期間，每位學員預計完成二件客家拼布作品，每件作品尺寸約六十公分×九十公分。完成作品除展現學員的學習成果與創意巧思外，也將於「二０二六年世界俱樂部龍舟錦標賽」會場公開展示，透過國際級活動平台，讓更多國內外民眾認識客家花布文化與傳統工藝之美，進一步促進文化交流與城市行銷。

花蓮縣政府客家事務處表示，客家花布是客家文化的重要象徵，蘊含豐富的人文歷史與生活美學，而拼布工藝則透過布料拼接與創意設計，展現傳統文化與現代藝術融合之美，使客家傳統工藝得以持續扎根地方、世代傳承，展現花蓮客庄豐沛的文化能量與創新活力。