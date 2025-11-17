花蓮客家歌唱賽 展現活力

花蓮縣政府客家事務處舉辦的「二○二五縱谷HAKKA音樂節系列活動-歌唱比賽」，個人類組在花蓮縣客家文化園區順利完成，本次比賽為個人賽事，分為活力組及魅力組辦理，吸引全縣熱愛客家音樂的鄉親熱情參與；現場比賽氣氛熱烈，參賽者不僅展現精湛歌藝，更以真摯情感唱出對客語及文化的認同，為客家音樂注入新世代的活力與風格。

花蓮是一個族群多元、文化共融的縣市，客家文化是花蓮文化拼圖中極具代表性的一塊，音樂不僅是最能觸動人心的語言，也是一座連結世代、融合族群的橋樑。每首客家歌，都是記憶、情感的延續，藉由歌唱比賽活動，期望鄉親能把客語唱進生活，讓在地的文化聲音唱出花蓮、走向世界。

客家事務處長潘乾鑑表示，「縱谷HAKKA音樂節」是花蓮縣政府推廣客家文化的重要活動之一，透過各系列活動如樂團晚會、音樂創作比賽及歌唱比賽等，鼓勵鄉親用音樂親近客家語言、唱出文化，讓不同世代的鄉親在音樂中相互交流、共同學習。許多參賽者平日就積極參與社區、學校或合唱團活動，這次比賽更成為他們展現實力與交流情感的重要舞台，未來花蓮縣政府將持續推動更多客家文化活動，從語言、音樂到藝術，打造一個多元共融永續發展的文化花蓮。

活動中，（民國八十年以前出生）魅力組選手以深情厚實的嗓音，演繹經典客家歌曲，展現歷練與情感的力量；而(八十年以後出生)活力組選手則以青春洋溢的舞台魅力，創意詮釋客家新曲，讓傳統旋律激盪出多元風貌。透過不同世代同台競藝，呈現客家音樂薪火相傳的感動，也帶動更多民眾走進客家開口說客語，讓客家文化在花蓮持續深耕傳唱。

各組獲獎名單如下：一、活力組：冠軍：莊廷孜、亞軍：姞敏?屋淦、季軍：余宸萱、優勝：邱悅甯、張宸睿、廖羿蒨二、魅力組：冠軍：段寶如、亞軍：吳憲聲、季軍：高詠勝、優勝：林睦軒、洪文炎、張玉英。