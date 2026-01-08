花蓮客語認證合格率73%全國第一！縣府客家事務處積極開班展現成效

一一四年度客語能力基礎級暨初級全國認證於去年底放榜，考生合格證書自一一四年十二月三十一日起陸續發放，花蓮縣成績亮眼，411名考生報名參加，高達73%通過認證，合格率與新竹縣並列全國第一。

相較全國63.79%合格率超過9.21個百分點，展現花蓮縣政府的努力與成果，花蓮縣客家事務處114年共開辦了61個客語深根班，包括14個客語認證班，顯著提升了民眾參與客語能力認證考試的合格率。

花蓮縣長徐榛蔚一貫重視客語的教育及推廣，縣府長期推動客家文化的傳承及發展，致力提供民眾多元且完善的客語學習資源及管道，讓客語能夠融入學校、社區、家庭及工作場域，成為生活中的自然語言，全方位提升客語的普及化和實用性，促進客家文化的深耕及延續。

客家事務處潘乾鑑處長表示，推動客語傳承及復振對於客家文化永續發展至為關鍵，一一五年度將持續推廣多元的客語課程及活動，包括客語認證班、客家學堂、客語家庭親子活動、客語社區營造、沉浸式客語教學、客語薪傳師增能研習、客語教保師資講故事技巧研習等，以更貼近生活的方式進一步深化客語教育及推廣（見圖），讓花蓮的客家文化得以傳承下去並發揚光大。

客家事務處提醒，一一五年度客語能力基礎級暨初級全國認證報名時間自五月一日至六月一日止，歡迎民眾踴躍報名參加。報名資訊可至客語認證專屬網站查詢 https://hakka.sce.ntnu.edu.tw/hakka/