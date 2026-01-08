花蓮客語認證合格率73%全國第一！

客家事務處為提升客語認證合格率，共開辦六十一個客語深根班，包括十四個客語認證班。(花蓮縣客家事務處提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府八日表示，一一四年度客語能力基礎級暨初級全國認證放榜了，花蓮縣成績亮眼，四百一十一名考生報名參加，高達百分之七十三通過認證，合格率與新竹縣並列全國第一。

花蓮縣客家事務處表示，為提升客語認證合格率，一一四年共開辦了六十一個客語深根班，包括十四個客語認證班，顯著提升了民眾參與客語能力認證考試的合格率，因此相較全國百分之六十三的合格率，花蓮縣足足超過近十個百分點，展現花蓮縣政府的努力與成果。

縣府表示，縣長徐榛蔚非常重視客語的教育及推廣，縣府長期推動客家文化的傳承及發展，致力提供民眾多元且完善的客語學習資源及管道，讓客語能夠融入學校、社區、家庭及工作場域，成為生活中的自然語言，全方位提升客語的普及化和實用性，促進客家文化的深耕及延續。

客家事務處潘乾鑑處長表示，推動客語傳承及復振對於客家文化永續發展至為關鍵，一一五年度將持續推廣多元的客語課程及活動，包括客語認證班、客家學堂、客語家庭親子活動、客語社區營造、沉浸式客語教學、客語薪傳師增能研習、客語教保師資講故事技巧研習等，以更貼近生活的方式進一步深化客語教育及推廣，讓花蓮的客家文化得以傳承並發揚光大。