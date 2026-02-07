花蓮宮燈璀璨映山海 千紅萬紫迎歸人

隨著農曆春節的腳步日益臨近，東台灣的空氣中已開始瀰漫著濃厚的年節氣息。花蓮縣政府於正式宣布，為迎接即將到來的馬年春節，並為備受矚目的「2026太平洋燈會」揭開暖身序曲，花蓮全縣十三鄉鎮市的主要幹道與重要交通節點，已全面完成春節景觀佈置。

一盞盞典雅莊重的「宮廷燈」此刻已陸續點亮，如同一條綿延數百公里的紅色絲帶，串聯起花蓮北中南的縱谷與海岸，不僅為這座擁抱山海的城市換上了喜氣洋洋的新春盛裝，迎接每一位歸鄉的遊子與來訪的旅人（見圖）。

觀光處長余明勳表示，春節街道佈置是展現迎接馬年到來，「宮廷燈」以其端莊典雅的造型與象徵富貴團圓的意涵，多年來已深植為花蓮獨有的年節視覺品牌。今年的佈燈範圍涵蓋了北區的花蓮市、吉安鄉、新城鄉，中區的壽豐、鳳林、光復，乃至南區的瑞穗、玉里、富里等全縣十三鄉鎮市。

從縣境北端的入口開始，主要市區幹道，遊客便能看見這條壯觀的「紅色迎賓長廊」。白天，朱紅色的燈籠在花東縱谷的翠綠山巒與太平洋的蔚藍海色映襯下，展現出鮮明的色彩對比，充滿傳統節慶的張力；而當夜幕低垂，萬盞燈火同步點亮，柔和的紅光在夜色中交織成一條璀璨燈海，不僅消弭了冬夜的寒意，更讓整座城市彷彿籠罩在溫暖的祝福之中。這份由北至南一氣呵成的視覺饗宴，不僅強化了花蓮作為觀光大縣的整體感，更讓每一位駛入花蓮的駕駛與乘客，都能在第一時間感受到「回家了」的安心與感動。

針對外界最為關心的交通與旅遊安全議題，花蓮縣政府也發布了振奮人心的消息。經過中央與地方長時間的通力合作與搶修，作為東部交通命脈的蘇花路廊，以及縣內的交通大動脈台九線、台十一線，目前皆已全面恢復穩定通行。道路的暢通不僅象徵著花蓮從天災挑戰中的強韌復甦，更為春節期間的返鄉與旅遊潮提供了最堅實的安全保障。

享譽國際的太魯閣國家公園，在經歷休養生息後，園區內多數知名景點已完成修復並重新開放。壯麗的峽谷峭壁、碧綠的立霧溪水，將再次以其撼動人心的鬼斧神工，迎接遊客的造訪。縣府強調，今年的花蓮不僅交通安全便利，更展現出一種歷經淬鍊後的重生之美，此刻正是造訪花蓮、見證山海生命力的最佳時機。

為了讓遊客的春節行程更加豐富，縣府特別規劃了「日夜雙軌」的旅遊體驗。白天，遊客可以徜徉於縱谷的花海、漫步於七星潭的礫石灘，或是深入部落體驗原民文化與在地美食；夜晚，則可以走入市區與各鄉鎮街道，欣賞宮廷燈海營造的浪漫氛圍，感受充滿儀式感的年味。

作為春節觀光的重頭戲─「2026太平洋燈會」，於本週末（2月7日）正式盛大登場。今年的燈會將結合科技藝術與傳統燈藝，打造出前所未見的視覺震撼，並搭配一系列精彩的展演活動，勢必成為全台春節打卡的熱門亮點。宮廷燈的街道佈置僅是這場盛宴的前菜，真正的主秀將隨著燈會開幕，將花蓮的年節氣氛推向最高潮。

「心之所向，花蓮的家就在。」無論是離鄉打拚的遊子，還是嚮往慢活的旅人，花蓮都已準備好最優質的旅宿服務、最道地的風味佳餚，以及最溫暖的人情味。在宮廷燈的映照下，我們期待在花蓮的街頭巷尾看見您闔家團圓的笑臉。

農曆春節，請給自己和家人一段美好的假期。走過蘇花路廊的壯闊，穿過縱谷平原的遼闊，來到花蓮，白天漫遊山海，夜晚漫步燈海。讓我們相約花蓮，在2026年的開端，一起過個好拍、好玩、好吃，且充滿希望與溫度的幸福好年。

