花蓮家扶中心遊園會 凝聚愛心助弱勢兒少

▲花蓮家扶中心「希望列車、夢想啟動」遊園會登場。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】創立已邁入第75年，花蓮家扶中心目中在全縣服務1,787戶弱勢家庭與3,199名孩童，為喚起民眾對弱勢兒少的關懷與行動，今(9)日於花蓮六期重劃區舉辦「希望列車、夢想啟動」無窮世代暨兒童權利公約宣導園遊會，縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁到場響應愛心活動，對花蓮家扶中心多年來的奉獻致上最高敬意。

「地會搖、山會動，我們的愛依舊不變！」縣長徐榛蔚表示，家扶中心是社會溫暖安定溫柔的力量，非常感謝所有家扶夥伴同仁的付出與奉獻。縣府社會處與家扶中心長期以來有相當綿密的合作，家扶中心年度的園遊會除了募集資源，也是讓大眾更加了解家扶工作的重要聚會活動，感謝今天所有參與並響應愛心活動的鄉親給予家扶鼓勵與支持。家扶中心需要相當多的資源，透過民間力量與政府的合作，一同照護與關懷弱勢家庭的孩子，讓社會安全網越織越密。

這項活動已邁入第45年，今年以「看見改變的未來」為主軸，結合無窮世代倡議、兒童權利公約宣導、方案服務成果展、攤位市集及親子闖關活動等豐富內容。透過園遊會的舉辦，花蓮家扶希望喚起民眾對弱勢兒少的關懷與行動，讓更多人能成為支持孩子們向上成長、改變未來的力量。活動現場有一百個攤位、精采舞台表演及親子互動體驗，為秋日的花蓮注入溫暖與希望的氣息。

花蓮家扶扶幼委員會輔導主委胡毓恩指出，家扶基金會是國內第一個投入貧困兒童與家庭服務的非營利組織，為避免經濟缺口吞噬孩子的童年，家扶推動「無窮世代計畫」，藉由「生活照顧」、「健康維持」、「教育補助」、「急難救助」、與「自立輔導」等多方面的服務措施，協助孩子與家庭，在成長過程中不因經濟壓力而失去機會。

黃梅蘭強調，「希望萌芽、夢想綻放」是今年抗貧園遊會的核心精神。家扶不僅希望能補足孩子眼前的需求，更要陪伴他們建立自信與能力，培養自立的人生態度，孩子們不僅要有勇氣做夢，更要有力量讓夢想實踐。她認為，只要社會各界願意伸出援手，每一個孩子都能擁有改變命運的力量。

活動由花蓮女中儀隊開場，整齊劃一的操槍表演展現出高昂志氣。家扶中心培育的JF舞蹈於中場登場，以充滿活力與自信的舞姿，展現孩子們在家扶支持下的成長與改變。隨後登場的還有多組在地優秀表演團體，包括國立東華附小扯鈴隊、花崗國中邱騰緯老師、快樂寶貝園幼兒園、中華國小木箱鼓隊、勝安社區舞蹈班、花蓮縣東台灣新生活發展協會、花蓮縣米浪律動學會，以及富源國中鼓陣隊，贏得觀眾熱烈掌聲。