花蓮家扶中心「希望列車、夢想啟動」遊園會登場

花蓮家扶中心舉辦「希望列車、夢想啟動」無窮世代暨兒童權利公約宣導園遊會，縣長徐榛蔚到場響應愛心活動。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

創立邁入第七十五年的花蓮家扶中心，目前在全花蓮縣服務一千七百八十七戶弱勢家庭與三千一百九十九名弱勢孩童，為喚起民眾對弱勢兒少的關懷與行動，九日在花蓮六期重劃區舉辦「希望列車、夢想啟動」無窮世代暨兒童權利公約宣導園遊會，縣長徐榛蔚到場響應愛心活動，對花蓮家扶中心多年來的奉獻致上最高敬意。

縣長徐榛蔚表示，「地會搖、山會動，我們的愛依舊不變！」家扶中心是社會溫暖安定溫柔的力量，非常感謝所有家扶夥伴同仁的付出與奉獻。

廣告 廣告

徐榛蔚指出，縣府社會處與家扶中心長期以來有相當綿密的合作，家扶中心年度的園遊會除了募集資源，也讓大眾更加了解家扶工作的重要聚會活動，感謝所有參與並響應愛心活動的鄉親給予家扶鼓勵與支持。

花蓮家扶扶幼委員會輔導主委胡毓恩表示，家扶基金會是國內第一個投入貧困兒童與家庭服務的非營利組織，為避免經濟缺口吞噬孩子的童年，今年家扶推動「無窮世代計畫」，藉由「生活照顧」、「健康維持」、「教育補助」、「急難救助」、與「自立輔導」等多方面的服務措施，協助孩子與家庭，在成長過程中不因經濟壓力而失去機會。

花蓮家扶中心主任黃梅蘭強調，「希望萌芽、夢想綻放」是今年抗貧園遊會的核心精神，家扶不僅希望能補足孩子眼前的需求，更要陪伴他們建立自信與能力，培養自立的人生態度，孩子們不僅要有勇氣做夢，更要有力量讓夢想實踐。她認為，只要社會各界願意伸出援手，每一個孩子都能擁有改變命運的力量。