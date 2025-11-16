花蓮家扶光復彩虹工作站揭牌 社區共築希望
花蓮家扶中心於11月14日為「光復彩虹工作站」舉辦揭牌儀式。工作站將以「陪伴、復原、希望」為主軸，展開一系列支持計畫，實踐長期陪伴弱勢居民的行動承諾，服務因馬太鞍溪堰塞湖溢流事件受創的光復地區弱勢家庭。
花蓮家扶扶幼委員會主委謝立德、家扶基金會董事長劉邦富、董事陳虞鎰、監察人謝武吉、立法委員傅崐萁辦公室主任陳威誠、縣議員魏嘉賢、花蓮縣議會議長張竣辦公室主任張宸瑋、花蓮縣政府中區服務中心副主任孫春玉與林榮祿、光復鄉鄉長林清水、花蓮縣政府社會處救助科科長郭育誠、吉安鄉公所專員陳柏帆、富源國中校長陳渙鏘、花蓮家扶扶幼委員會榮譽主委蕭雄彰、玉里區扶幼委員會主委黃夏明、委員曾秀珠，以及在地社福NPO網絡的眾多代表們，也親自到場表達支持。
重建之路 需要各界持續關心 謝立德在致詞時提到，花蓮家扶中心在光復地區有將近50戶的服務家庭，80多位個案；另外還有幾位住在外地，但在當地就學的孩子。平時，這些家庭是由鳳林服務處的社工就近提供服務；但洪災那天，公路橋梁被沖斷，花蓮家扶立刻調派玉里服務處的同仁協助，雖然路程遠了一點，但確保了服務與關懷不會中斷。他說，家扶的社工在洪災那天，就聯繫了光復地區的服務家庭，確認大家都是平安的；隨後也開啟各種關懷，並陸陸續續將各種所需的物資送到光復。如今，光復彩虹工作站的成立，象徵著家扶要與社區長期同行，這份陪伴不僅是生活的重建，更是人心的修復。當洪水退去後，留下的不只是斷垣殘壁，還有一棵棵新長出的希望。
劉邦富代表家扶基金會感謝社會各界與合作伙伴們，一同關心光復的重建工作。這次災變發生後，家扶立刻啟動重建的計畫，一方面針對受災家庭的需求展開調查，另一方面也與董事會成員討論，安排後續的投入。光復彩虹工作站成立後，將透過部落文化的結合，提供家庭與孩子安全、尊重、心理與教育支持，希望能為孩子與家庭提供更好的成長環境。
林清水表示，這次的堰塞湖事件，再次證明了台灣是一個很有愛的地方，來自各地的志工、社福團體，公民團體，還有政府單位的關懷，給予光復很大的。他也提到，光復鄉的重建是漫長的路，可能需要三年、五年的時間，像家扶這樣長期性的投入，會是相當重的一環。魏嘉賢提到家扶除了在花蓮、玉里、鳳林等處有辦公室，現在又於光復落腳，離需要幫忙的家庭又更近了。他呼籲民眾一請支持，讓這種善的循環可以不斷持續。
在揭牌儀式當天，花蓮家扶邀請了蒞臨貴賓作為代表，共同種下「希望之苗」。就如同家扶的標誌，這些樹苗不只是象徵重建，更是一個充滿盼望的信念：即使遭遇風雨，也能再次發芽。
布滿泥巴的腳印 是家扶社工的印記 馬太鞍溪堰塞湖災害過後，光復鄉的土地仍帶著潮濕的氣息。當泥水退去，滿地的瓦礫與倒塌的家園提醒著每個人：這裡曾經是一場巨大的衝擊。這段日子裡，花蓮家扶中心的社工們背著裝滿慰問品的背包，穿梭在泥濘與焦慮之間，一戶戶敲門、安撫孩子、傾聽大人壓抑的哭聲。
那一雙雙布滿泥巴的腳印，是家扶在災後第一時間留下的印記。它們通往的，不只是受災的家，也通往一條「陪伴復原」的長路。對花蓮家扶而言，這不僅是救援的行動，更是一種承諾：不讓任何一個家庭獨自走在重建的路上。
雨後的彩虹 象徵著希望 當災後重建的工作漸漸展開，家扶團隊思索著：除了緊急物資與金援之外，如何為居民留下更長遠的支持？於是，「光復彩虹工作站」誕生了。
大水讓土地破碎，但風雨之後，天空中出現了一道彩虹，那是重生的象徵，也是將人們與希望連結起來的意象。家扶以「彩虹」為光復工作站命名，就是期盼它不只是紀念災後的勇氣，更代表願意做那座「連結人與人、人與盼望」的橋樑。
光復彩虹工作站的成立，不只是象徵性的里程碑，更是花蓮家扶中長期的行動承諾。未來三年，期望透過教育支持、家庭功能增強、心理健康陪伴、社區合作，以及文化共好等措施陪伴光復的弱勢家庭與兒少。這條路或許漫長，但只要有人同行，腳步就不再孤單。
小彥媽媽家的故事 從泥水中重生的希望 在揭牌儀式的現場，接受家扶幫助的小彥媽媽也特地來到現場，分享這段時間的心路歷程。她回憶說，大水來時，老家的水淹到胸口，泥沙厚到小腿肚的高度，她想回光復牽車，卻完全進不去。家人被困在二樓長達4天，因為鐵門軌道損壞、無法開啟，只能請警消破門。幸好還有窗戶能遞食物，但整個環境宛如戰場。現在只要聽到又有颱風的消息，還是會很擔憂。
她很感謝家扶的陪伴，尤其她的車輛跑水損壞，根本沒辦法修，許多政府或民間的物資也沒辦法出去領。而家扶社工不斷來到災區關心，無論是打電話關懷，幫忙向外界分享我們的需求，或是協助將各種募集到物資送到光復。那份支持，比什麼都還溫暖，也讓她感覺心至少是安定的。
她從未想過自己會真正體會到「家徒四壁」的景象，心裡的震撼與無助難以用言語形容。身為單親媽媽，要照顧孩子，又要關心仍住在災區老家的母親，加上公路中斷、代步車損壞，每一次往返都是挑戰。然而，在家扶幫助下慢慢重新站起來，讓生活恢復軌道，是她現在最大的盼望。
重建的不只是房屋，更是家的信任 揭牌典禮的尾聲，花蓮家扶中心主任黃梅蘭感觸地說：復原之路不孤單，有許多人的愛與陪伴同行。接下來要重建的不只是房屋，還有家的信任、社區的力量，以及人與人之間重新連結的勇氣。
光復彩虹工作站的成立，不僅是結束一場風災的篇章，更是開啟一段共同行走的故事。家扶相信：在清除了泥濘之後，終將看見屬於這片土地的彩虹。
資料來源:花蓮家扶中心
