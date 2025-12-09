花蓮家扶歲末活動登場 齊聚共享溫馨時光

花蓮家扶玉里服務處辦理【玉見你真好】歲末活動

花蓮家扶中心玉里服務處於 12 月 7 日舉辦【玉見你真好】歲末活動暨圍爐餐會，邀請花蓮南區 120 戶家庭、約 400 位大小朋友一起參與。現場安排義剪、闖關活動，以及圍爐共享餐點，同時也透過攤位向孩子們介紹兒童權利的觀念，營造關懷與支持的氛圍。

花蓮家扶玉里服務處辦理【玉見你真好】歲末活動

活動中安排象徵性的拼圖儀式，由來賓共同完成如鷹架般的圖形，寓意在家庭面臨挑戰、需要支撐時，各單位與家扶的服務將成為穩固的力量，陪伴家庭逐步站穩並前行。

多位地方公部門代表及社區夥伴到場，共同關心南區家庭與孩子的需求。會中也分享了來自服務家庭的故事。阿梅是一名由祖母照顧長大的孩子，自小肩負照顧妹妹的責任，仍努力在學業與射箭領域展現亮眼成績。社工長期陪伴與協助，使她能在追尋目標的道路上獲得所需的支持，彷彿一道道穩固她的鷹架。

廣告 廣告

120戶受扶家庭團聚圍爐暖心又暖胃

歲末活動中，家庭們透過遊戲、義剪服務與舞台表演等內容，享受難得的放鬆與團聚時光，現場充滿笑聲與溫馨氣氛。活動也聚集各界的協力，包括提供物資與協助場地安排等，使活動順利完成，為寒冬增添不少暖意。

徐榛蔚縣長也蒞臨會場關心弱勢家庭

撰文、攝影／花蓮家扶中心